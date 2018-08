US Open: Wozniacki tombe dès le deuxième tour

La N.2 mondiale, Caroline Wozniacki, s'est inclinée dès le deuxième tour des Internationaux des États-Unis devant l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (36e) en deux manches de 6-4 et 6-2, jeudi à New York.

Avec l'élimination de Wozniacki (28 ans), victorieuse de son premier titre en Grand Chelem aux Internationaux d'Australie en début d'année, le tournoi new-yorkais a déjà perdu ses deux premières têtes de série du tableau féminin. La Roumaine Simona Halep, N.1 mondiale, s'était elle inclinée dès son entrée en lice.

«J'ai été la plus agressive et la plus patiente possible. J'ai attendu la bonne balle pour finir par un coup gagnant ou une volée», a déclaré Tsurenko, qui a obtenu la première victoire de sa carrière contre une joueuse du top 5.

Elle affrontera la Tchèque Katerina Siniakova (54e), tombeuse de l'Australienne Ajla Tomljanovic, pour une place en huitièmes de finale.