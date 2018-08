US Open: Gabriela Dabrowski réussit sa rentrée

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire chinoise Yifan Xu se sont qualifiées pour le deuxième tour du tableau de double des Internationaux des États-Unis en remportant leur match de première ronde, jeudi, en trois manches de 6-2, 7-6 (5) et 6-1.

Classé quatrième tête de série de l’épreuve, le duo canado-chinois a pris la mesure de la paire composée de la Tchèque Renata Voracova et de l’Espagnole Lara Arruabarrena.

Dabrowski et sa coéquipière ont placé 72 % de leur premier service en jeu, remportant 68 % des points. Elles ont claqué trois as et commis neuf doubles fautes alors que leurs rivales n’ont pas réussi d’as, mais se sont compromises dans cinq doubles fautes.

Au prochain tour, elles croiseront le fer avec l’Australienne Samantha Stosur et la Chinoise Shuai Zhang.