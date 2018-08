Une victoire avant le repos

Les Alouettes ont une énorme montagne à escalader s’ils désirent prendre part aux prochaines éliminatoires de la LCF. Ils n’ont plus le luxe d’échapper des matchs contre les rivaux de leur section, dont celui de vendredi soir contre le Rouge et Noir d’Ottawa à la Place TD.

Forts d’une victoire contre Toronto devant leurs partisans la semaine dernière, les hommes de Mike Sherman tenteront de livrer une deuxième performance respectable en autant de semaines. Ce n’est pas encore arrivé cette saison.

Après leur première victoire de la campagne en Saskatchewan, les Alouettes avaient frappé un mur contre Ottawa au Stade Percival-Molson lors de la partie suivante. Après un bon premier quart, ils s’étaient écrasés au deuxième pour laisser les visiteurs prendre le contrôle du match et la victoire.

C’est la situation qu’ils devront éviter contre ce même Rouge et Noir s’ils souhaitent savourer une première victoire à Ottawa depuis 2016.

Du football intelligent

Pour avoir du succès, les Alouettes devront garder les choses simples.

«Il faut jouer du bon football en évitant de commettre des erreurs, a souligné le spécialiste des retours de bottés, Stefan Logan. C’est de cette façon que tu gagnes des matchs. Lorsque tu regardes des formations comme les Stampeders de Calgary ou les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ils se battent rarement eux-mêmes.

«Notre entraîneur (Mike Sherman) nous dit toujours de jouer du football intelligent et intense, mais de ne pas jouer du football stupide. Dans ce temps-là, tu commets des erreurs et tu écopes de punitions inutiles.»

L’autre clé sera que l’offensive des Alouettes obtienne des séquences longues et convaincantes avec le ballon. Ce fut le cas lors de la victoire contre Toronto, et le temps de possession a été à l’avantage des Montréalais. Du même coup, ça donne un répit à leurs collègues de la défensive et ceux-ci sont en mesure d’avoir de l’essence dans le réservoir jusqu’à la dernière seconde du dernier quart.

En gros, ils doivent jouer du football de base tout en évitant de se tirer dans le pied comme ils l’ont trop souvent fait depuis le jour 1 de cette saison 2018. On va surtout souhaiter que les joueurs soient concentrés sur leur match et non pas sur leur semaine de congé qui commence samedi matin.

Pipkin le partant, mais...

Comme prévu, Antonio Pipkin sera le quart partant et Johnny Manziel sera en uniforme.

Sherman a mentionné mercredi qu’il était possible que les deux soient utilisés contre Ottawa. Il sera intéressant d’analyser son niveau de patience à l’endroit de son jeune quart avec la présence de Manziel sur les lignes de côté.

Par contre, on peut se questionner sur la qualité des entraînements du quart vedette durant la dernière semaine. Ce n’est pas lui qui a eu la majorité des répétitions avec la première unité offensive, mais bien Pipkin.

Pour ceux qui se posent la question, Manziel ne sera pas utilisé sur des «faufilades» dans les situations de courts gains. Cette tâche reviendra à Pipkin même s’il n’est plus à la tête de l’attaque.

Ce serait de prendre des risques inutiles avec Johnny «Football» qui a déjà quelques commotions au compteur depuis le début de sa carrière. Et Sherman a prouvé à maintes reprises qu’il est du type conservateur.