Samuel Piette représentera le Canada

Le milieu de terrain québécois de l’Impact de Montréal Samuel Piette a été l’un des joueurs retenus, jeudi, par Canada Soccer pour prendre part au premier match des qualifications de la Ligue des nations de la CONCACAF.

La troupe de l’entraîneur-chef John Herdman affrontera d’entrée de jeu les Îles vierges américaines le 9 septembre, avant de croiser le fer avec la Dominique le 16 octobre. L'équipe canadienne se mesurera ensuite à Saint-Kitts-et-Nevis le 18 novembre, puis à la Guyane française le 26 mars 2019.

Canada Soccer dévoile son équipe pour les qualifications de la Ligue des Nations de la Concacaf https://t.co/uPe4Ds5Yhv pic.twitter.com/juCstKtERN — Canada Soccer (@CanadaSoccerFR) August 30, 2018

«C’est un moment excitant et c’est un groupe talentueux: c’est un moment où tous les matchs comptent, ce qui créera une pression qui aidera à lier le groupe encore plus fort, a dit Herdman, dans un communiqué. Nous savons ce que nous devons faire et en tant que groupe, soit nous portons cette équipe à un autre niveau, soit nous ne le faisons pas, c’est aussi clair que ça. Il s’agit d’un groupe talentueux qui a vraiment une bonne chance de se qualifier [pour la Coupe du monde] à Qatar en 2022.»

Les Québécois Zachary Brault-Guillard (Olympique Lyonnais) et Maxime Crépeau (Fury d’Ottawa) seront également de la sélection.

Joueurs sélectionnés

Maxime Crépeau | Ottawa Fury FC

Zachary Brault-Guillard | Olympique Lyonnais

Manjrekar James | FC Fredericia

Derek Cornelius | FK Javor Ivanjica

Dejan Jaković | Los Angeles FC

Samuel Piette | Impact de Montréal

Russell Teibert | Vancouver Whitecaps FC

David Wotherspoon | St. Johnstone FC

Cyle Larin | Beşiktaş JK

David Junior Hoilett | Cardiff City FC

Tosaint Ricketts | Toronto FC

Alphonso Davies | Vancouver Whitecaps FC

Jay Chapman | Toronto FC

Liam Millar | Liverpool FC U-23

Doneil Henry | Vancouver Whitecaps FC

Scott Arfield | Glasgow Rangers FC

Marcel de Jong | Vancouver Whitecaps FC

Milan Borjan | FK Crvena zvezda (Red Star Belgrade)

Lucas Cavallini | Puebla FC

Jonathan David | KAA Gent

Jonathan Osorio | Toronto FC

Alessandro Busti | Juventus Primavera

Tesho Akindele | FC Dallas