L'agent de Pacioretty confirme la transaction avortée avec les Kings

L'agent du capitaine des Canadiens de Montréal Max Pacioretty, Allan Walsh, a confirmé que son client a bel et bien été échangé aux Kings de Los Angeles lors du plus récent repêchage de la Ligue nationale, sous la seule condition qu'il signe une prolongation de contrat avec la formation californienne.

Les négociations ont avorté, mais depuis les rumeurs circulent et la situation paraît s'envenimer à Montréal entre l'état-major et le 29e capitaine de l'histoire de l'organisation.

«Max Pacioretty a indiqué à maintes reprises qu'il aime Montréal et qu'il souhaite rester à Montréal. À ce jour, il n'a toujours pas reçu d'offre de Montréal», a précisé Walsh par l'entremise de son compte Twitter, jeudi.

L'agent de l'athlète américain maintient que son client n'a pas demandé à être échangé. «Vous pouvez avoir trois sources ou 10 sources, combien de fois Max doit-il préciser qu'il souhaite rester à Montréal à long terme?», s'est-il offusqué.

Obvious these “sources” are coming from the club. Max will always take the high road and repeats again, he is ready to sign an extension with Montreal TODAY. It was Montreal that traded Max to LA at the draft and it was a DONE DEAL subject to Max signing an extension with LA. https://t.co/KsLbJ6prJr