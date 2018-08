Lorenzo Cain donne la victoire aux Brewers

Le voltigeur Lorenzo Cain a claqué son 10e circuit de la saison en début de 11e manche, jeudi après-midi à Cincinnati, pour procurer un gain de 2-1 aux Brewers de Milwaukee sur les Reds.

Cain a été le premier à se présenter au bâton en 11e et il a expédié l’offrande d’Austin Brice (2-3) de l’autre côté de la clôture pour briser l’égalité qui persistait depuis le septième manche.

Les visiteurs ont pris les devants lors du cinquième engagement après que Christian Yelich eut soutiré un but sur balles alors que les coussins étaient tous occupés.

Les favoris de la foule ont nivelé la marque en septième grâce au double de Dilson Herrera qui a envoyé Phillip Ervin à la plaque.

Le partant des Brewers Wade Miley a connu un bon départ en espaçant cinq coups sûrs et un but sur balles en sept manches et un tiers, tout en passant six rivaux dans la mitaine.

Joakim Soria (1-3) a mérité la victoire lui qui a lancé la 10e manche tandis que Josh Hader a enregistré son 11e sauvetage de la saison en retirant les frappeurs des Reds dans l’ordre en fin de 11e manche.