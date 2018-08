Ligue des champions: Cristiano Ronaldo face à Jose Mourinho

Ce sont deux compatriotes portugais mais surtout deux monstres sacrés du foot mondial, bientôt face à face en Ligue des champions: le groupe H opposera la Juventus Turin du buteur Cristiano Ronaldo et le Manchester United entraîné par José Mourinho.

Les anciennes gloires Kaka et Diego Forlan ont eu la main lourde, jeudi en fin d'après-midi, au moment d'ouvrir les boules décidant des groupes pour la saison 2018-2019 de la reine des compétitions de clubs.

CR7 se retrouvera face à son ancien club anglais (2003-2009) juste après avoir quitté le Real Madrid, avec lequel il vient de remporter trois Ligues des champions consécutives. Le buteur de 33 ans n'était pas présent à la cérémonie à Monaco, où son ex-coéquipier Luka Modric a obtenu le trophée de joueur UEFA de la saison écoulée. Ronaldo a une revanche à prendre s'il ne veut pas accréditer la thèse du déclin.

Mourinho, lui, sera-t-il encore là pour défier le quintuple Ballon d'Or? Le «Special One» est dans la tourmente à MU (deux défaites en trois matches de Premier League) et doit absolument briller sur la scène européenne pour redorer son blason, qui a passablement terni ces dernières années - ses C1 décrochées en 2004 et 2010 commencent à dater...

PSG, Reds et Naples ensemble

Dans cette poule H, Turinois et Mancuniens devront se méfier de l'ambitieux Valence, bien davantage que des Young Boys de Berne.

Le Real, de son côté, se disputera la première place de groupe avec l'AS Rome, demi-finaliste la saison dernière, alors que dans ce groupe G, le CSKA Moscou et les Tchèques du Viktoria Plzen semblent s'orienter vers une lutte pour la 3e place synonyme de 16e de finale de Ligue Europa.

Mais le Real n'a plus Ronaldo ni son entraîneur fétiche Zinédine Zidane et son successeur Julen Lopetegui jouera gros dès cet automne.

La poule la plus relevée semble la C: le Paris SG emmené par la star Neymar et la pépite française Kylian Mbappé va devoir se frotter au Liverpool de Mohamed Salah, récent finaliste malheureux, mais aussi au Naples de Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du... PSG (décembre 2011-2013).

«Ce n'est pas facile, c'est vrai mais on est le PSG. On a besoin d'être prêt pour toutes les équipes si on veut aller le plus loin. C'est vrai, c'est notre groupe le plus difficile (de notre histoire). Je dis bienvenue à Carlo, parce que c'est un grand entraîneur», a dit le président Nasser Al-Khelaïfi sur RMC Sport.

«On joue contre deux candidats à la victoire finale. Mais je suis convaincu que ça sera compliqué pour eux aussi d'affronter Naples», a estimé Ancelotti sur le compte Twitter de son nouveau club. Et le quatrième larron, l'Etoile Rouge de Belgrade, voudra avoir son mot à dire.

Bayern et City ménagés

Parmi les autres places fortes européennes, l'Atlético de Diego Simeone (vainqueur en 2018 de la Ligue Europa et de la Supercoupe d'Europe) aura les faveurs des pronostics devant Dortmund, Monaco et Bruges, dans le groupe A.

Le FC Barcelone de Lionel Messi devra ferrailler avec Tottenham, club anglais qui s'installe petit à petit dans la grande Europe, outre les Néerlandais du PSV Eindhoven et l'Inter Milan, qui fait son retour en C1 (poule B).

Le Bayern Munich, lui, a hérité d'un tirage clément avec Benfica, Ajax et AEK Athènes (groupe E), tout comme Manchester City opposé au Shakhtar Donetsk, à Lyon et Hoffenheim (groupe F). Pep Guardiola est très attendu après avoir échoué à atteindre le dernier carré lors de ses deux premières saisons sur le banc des Citizens (élimination en quarts puis en huitièmes).

La poule D apparaît la plus homogène, avec le Lokomotiv Moscou, Porto, Schalke 04 et Galatasaray.