Les Patriots bonifient le contrat de Gronkowski

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont restructuré le contrat de Rob Gronkowski.

Des bonis à la performance pouvant atteindre 4,3 millions $ ont été ajoutés, a révélé son agent, Drew Rosenhaus, jeudi.

«Gronk» pourrait ainsi empocher jusqu’à 12,3 M$ la saison prochaine et 13,3 M$ en 2019.

Il deviendrait du même coup le joueur le mieux payé à sa position, devant Jimmy Graham (10 M$), des Packers de Green Bay, Travis Kelce (9,36 M$), des Chiefs de Kansas City, et Jordan Reed (9,35 M$), des Redskins de Washington.

Au cours de la dernière campagne, le vétéran a obtenu 1084 verges et huit touchés en 69 réceptions. Sur l’ensemble de sa carrière, Gronkowski a réalisé 474 attrapés pour des gains de 7179 verges et 76 touchés en 102 matchs. Il a également remporté le Super Bowl en 2014 et en 2016.