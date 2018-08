Jonathan Osorio reste à Toronto

Bien qu’il ait été courtisé par quelques clubs européens, le Canadien Jonathan Osorio a décidé de rester avec le Toronto FC, acceptant une prolongation de contrat, jeudi.

Le milieu de terrain de 26 ans, originaire de Toronto, écoule cette saison la dernière année de son entente actuelle. Des équipes du Mexique et de l’Europe avaient signifié leur intérêt, selon le réseau Sportsnet.

«Honnêtement, je suis très heureux d’avoir conclu ce pacte. Je suis très heureux d’être à la maison», a dit le joueur lors d’une conférence de presse.

Osorio, qui évolue depuis six ans dans la Major League Soccer (MLS) à Toronto, connaît sa meilleure campagne en carrière, avec neuf buts et cinq passes décisives en 23 matchs.

«J’ai travaillé très fort pour être à ce point. Cela dit, je n’ai pas terminé. Je veux accomplir bien plus et je veux en faire bien plus pour Toronto, la ville, les partisans et l’équipe.»