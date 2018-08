«Il faudra que nous soyons à notre meilleur» - Rémi Garde

Au plus fort de la course aux séries éliminatoires, l’Impact de Montréal devra le plus vite possible retrouver un niveau de jeu adéquat, sachant que l’équipe au sommet du classement de l’Association de l’Est sera en ville, samedi prochain.

Les Red Bulls de New York arriveront à Montréal avec une fiche de 17-6-4. Ils ont également accumulé le deuxième plus grand nombre de victoires sur les pelouses adverses cette saison dans la Major League Soccer (MLS), soit six.

L’entraîneur-chef Rémi Garde espère que ce grand défi forcera sa troupe à offrir le meilleur d’elle-même.

«Il n’y aura pas de demi-mesure, a-t-il affirmé lors de l'entraînement de l'équipe, jeudi. Il faudra que nous soyons à notre meilleur niveau pour obtenir un bon résultat contre eux. C’est clair qu’on se souvient du match aller [une défaite de 3-1 le 14 avril dernier]. Nous avons eu des opportunités, mais pour se les créer, il faut pratiquer un jeu que je n’ai pas vu lors des derniers matchs.

«Que ce soit défensivement ou offensivement, nous avons baissé d'un ton dans l’intention, dans l’intensité que nous sommes capables de mettre.»

Camacho à l’entraînement

Le défenseur français Rudy Camacho était présent à l’entraînement après une dure collision avec l’attaquant Quincy Amarikwa mercredi, et ne semblait pas embêté par sa blessure. Mais, on ignore encore s’il sera en mesure de jouer samedi.

«Ça va mieux. C’est un coup dans la région du genou. Je pense qu’il va être capable de sortir aujourd’hui et de trottiner», a mentionné Garde.

Rudy Camacho ne semblait pas embêté par sa blessure d'hier à l'entraînement de ce matin.



De son côté, le défenseur central Zakaria Diallo attend toujours de faire son entrée en scène. Le pilote du Bleu-Blanc-Noir s’est dit encouragé par ses progrès même s’il a exprimé quelques réserves.

«Sans que ce soit le plus ancien du groupe, c’est quand même un joueur qui a la trentaine et qui a besoin d’un petit peu de travail devant lui, mais il se rapproche beaucoup, a commenté Garde. Il a déjà été sur le banc de touche et si je l’ai mis dans le groupe, c’est qu’il était apte, évidemment.»

Quant à Victor Cabrera, il demeure ennuyé par une blessure à la cuisse et il reprendra l’entraînement la semaine prochaine, selon Garde.