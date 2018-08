Eller vient à la défense de Pacioretty

Lars Eller espère que le dossier Max Pacioretty se réglera dans les plus brefs délais.

L’ancien attaquant des Canadiens de Montréal, maintenant avec les Capitals de Washington, a publié un rare message sur Twitter, jeudi, dans lequel il se porte à la défense de son ex-capitaine.

«En tant qu’ami, j’espère que la situation de Max Pacioretty sera bientôt résolue, a écrit Eller. Il occupe l'un des emplois les plus difficiles du hockey à titre de capitaine du CH. Il prend la responsabilité et le blâme pour des choses qui sont hors de son contrôle, tout en étant l’un des meilleurs buteurs de la LNH.»

As a friend, I hope Max Pacioretty’s situation is resolved soon. He has shouldered one of the toughest jobs in hockey wearing the C for the CH, taking responsibility and blame for things beyond his control. At the same time being one of the top goal scorers in the game.