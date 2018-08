Vincent Breton-Robert à l’honneur

La recrue du Rouge et Or de l’Université Laval Vincent Breton-Robert n’a pas mis de temps à se signaler sur la scène du football universitaire canadien, lui qui figure parmi les joueurs par excellence U SPORTS pour la première semaine d’activités.

Breton-Robert a connu un départ canon avec le Rouge et Or, vendredi soir, à Sherbrooke. Le demi à l’attaque a marqué le seul touché du match, avec un retour de botté de 72 verges dans la zone adverse. Il a gagné 116 verges sur huit retours en plus de 63 verges sur 10 courses au sol.

Le quart-arrière Tre Ford et le receveur Tyler Ternowski, qui évoluent tous deux pour l’Université de Waterloo, de même que le demi défensif Skylar LeBlanc (Mount Allison) figurent également au tableau d’honneur.