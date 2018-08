Victoria Azarenka au 3e tour sans forcer

La Bélarusse Victoria Azarenka, ancienne N.1 mondiale retombée à la 79e place et invitée par les organisateurs des Internationaux des États-Unis, s’est qualifiée pour le troisième tour du tournoi aux dépens de l’Australienne Danila Gavrilova (32e).

La perdante a été balayée en deux manches de 6-1, 6-2, mercredi à New York.



Devenue mère fin 2016, puis engagée dans une bataille judiciaire pour la garde de son fils qui la retenait en Californie, Azarenka, deux fois couronnée en Australie (en 2012 et 2013), n’avait pas disputé les deux dernières éditions du Grand Chelem américain.



Elle a également dû renoncer à l’Open d’Australie en 2017 et 2018 et à Roland Garros en 2017.



Au prochain tour, la Bélarusse pourrait retrouver la tenante du titre Sloane Stephens, 3e mondiale, qui affronte l’Ukrainienne Anhelina Kalinina.

Autres résultats

Elina Svitolina (7) bat Tatjana Maria 6-2, 6-3

Elise Mertens (15) bat Vera Lapko 6-2, 6-0

Barbora Strýcová (23) bat Lara Arruabarrena 6-0, 6-1