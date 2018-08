US Open: Andy Murray éliminé dès le 2e tour

L'ex-no 1 mondial Andy Murray, opéré à une hanche en début d'année, s'est incliné dès le deuxième tour des Internationaux des États-Unis pour son premier tournoi du Grand Chelem depuis plus d'un an, face à l'Espagnol Fernando Verdasco (32e) en quatre manches de 7-5, 2-6, 6-4, 6-4, mercredi à New York.

La précédente apparition en Grand Chelem de Murray, tombé à la 382e place mondiale, remontait à Wimbledon 2017.

Le Britannique de 31 ans n'avait ensuite plus rejoué de la saison, gêné par sa hanche droite. Il a fait son retour à la compétition mi-juin sur gazon, mais avait renoncé à disputer Wimbledon à la dernière minute.

Au premier tour lundi, l'Écossais avait eu besoin de plus de trois heures pour écarter le modeste Australien James Duckworth, 445e joueur mondial, en quatre manches de 6-7 (5), 6-3, 7-5, 6-3.

Contre Verdasco, Murray a cédé au bout de 3h23 d'efforts sur le terrain Arthur-Ashe, après un dernier jeu interminable au cours duquel il s'est procuré cinq occasions de recoller à cinq jeux partout. Mais Verdasco s'en est sorti à sa troisième balle de match.

«C'était difficile de conclure le match, a convenu l'Espagnol de 34 ans. Avec Andy, c'est difficile sur chaque point, même s'il n'est pas à 100% physiquement après son opération, c'est un combattant incroyable.»

Pour une place en huitièmes de finale, Verdasco défiera l'Argentin Juan Martin Del Potro, no 3 mondial et tombeur de l'Américain Denis Kudla 6-3, 6-1, 7-6 (4).

C'est à New York en 2012 que Murray s'est offert le premier de ses trois sacres en Grand Chelem. Il s'est ensuite imposé à deux reprises à Wimbledon, en 2013 et en 2016.