Rouge et Or: les premiers signes d’érosion?

Publié aujourd'hui à 07h00

Mis à jourhier à 15h03

Au football universitaire, le RSEQ vit une situation particulière. Dans une ligue sportive traditionnellement cyclique, la domination quasi-systématique de l’Université Laval dans les classements québécois est difficile à ignorer. Dans la conférence ontarienne (OUA), six équipes ont été sacrées championnes depuis 2000, l’Université McMaster faisant figure de proue avec cinq titres. Pendant la même période, chez nous, seulement quatre équipes ont terminé une saison au sommet, quatorze fois dans le cas de l’Université Laval.

On peut faire dire ce qu’on veut aux chiffres, c’est certain. Il est pourtant évident aux yeux des amateurs de football québécois que la domination du Rouge et Or depuis deux décennies est unique. Même le réputé magazine américain «Newsweek» est venu enquêter à Québec sur la recette de leur succès en octobre 2014, consacrant ensuite un article complet à l’équipe universitaire nord-américaine ayant la plus longue série de victoires active.

La performance du Rouge et Or est une anomalie mathématique et, pour leurs adversaires, une véritable montagne à gravir. Glen Constantin est à la barre de l’équipe depuis 18 ans. Ancien footballeur lui-même, il est un féroce compétiteur. C’est bien connu, vivre longtemps au sommet entraîne la solitude. Aussi, l’entraîneur-chef nous a souvent confié vouloir plus de défis. On a pensé à une ligue d’élite canadienne, un horaire débalancé, une association avec la NCAA, un «interlock» ontarien. Jusqu’à maintenant, rien ne s’est concrétisé. Dans le contexte actuel, Laval demeure l’équipe à battre, celle à laquelle toutes les autres doivent se mesurer. C’est un exercice frustrant pour les programmes voisins, sauf peut-être pour les Carabins de l’Université de Montréal, qui ont récemment obtenu leur lot de succès.

Les montagnes ne sont pas éternelles. Il existe un phénomène qui s’appelle l’érosion. Elle se définit comme une «lente détérioration d’un état».

Mon métier m’amène à partager les lignes de côté avec toutes les équipes du circuit. Je pense commencer à en flairer les premiers signes.

Le 24 septembre 2017 était une journée atypique à plusieurs points de vue. Pas seulement parce qu’il faisait 40 degrés Celsius, mais surtout parce que les Stingers de Concordia dominaient le Rouge et Or chez eux. Ce jour-là, l’attaque des guêpes a franchi 438 verges au total. Leur défensive a été coriace et physique, n’en concédant que 293. Avec des poussières à faire au tableau indicateur, installés à onze verges de la ligne des buts avec un premier essai, les Stingers contemplaient une possible victoire. Je ne reviendrai pas sur le passé. Disons seulement que Laval a maintenu son avance et remporté le match 12 à 8 dans des circonstances qui ont fait d’eux des vainqueurs, mais pas forcément des gagnants.

La Coupe Vanier 2017 nous fournissait peut-être le deuxième signe. Western était la meilleure équipe ce jour-là. Huilés, concentrés, agressifs, synchronisés et acharnés, ils ont dominé le match d’un sifflet à l’autre. Le 25 novembre 2017, ils remportaient une victoire historique qu’aucun expert n’avait prédite.

Le troisième signe, je l’ai observé il y a quelques jours. Dans les Cantons de l’Est, l’Université Sherbrooke entamait sa saison en recevant le Rouge et Or.

Faute d’un meilleur cliché, c’était David contre Goliath.

Sherbrooke, une équipe qui s’avoue elle-même en reconstruction, a résisté ce soir-là. Au terme du match, leur attaque avait réussi 17 premiers essais, Laval, 11. L’unité défensive sherbrookoise a empêché l’attaque du Rouge et Or de franchir la ligne des buts toute la soirée. La partie s’est terminée 14 à 1. Évidemment, ce genre de match peut être analysé de plusieurs façons. Entre autres, on peut se demander si Laval a mal joué (ce qui est historiquement rarissime) ou si Sherbrooke est meilleur qu’on le croyait. À la suite de ce duel, Glen Constantin a fait preuve de «sportsmanship» en affirmant les deux. Il a aussi mentionné que ce genre d’opposition, tôt dans la saison, servirait sa cause. Il est vrai que coach Constantin a encore beaucoup de temps devant lui pour analyser et régler les problèmes de son équipe.

Laval a gagné sept de ses huit dernières rencontres. Le Rouge et Or a éprouvé des ratés dans trois de ces matchs, deux fois dans sa propre conférence. Pour une équipe historiquement dominante, est-ce un signe des temps?

Pour ceux qui voient rouge, ne soyez pas inquiets: l’équipe est toujours peuplée de géants et menée de main de maître. Face aux Stingers, cette semaine, elle risque fort de rebondir. Vous pouvez encore dormir en paix. Pour les autres qui souhaiteraient la parité, une ligue compétitive aux matchs enlevants et aux résultats imprévisibles, vous pouvez commencer à rêver!