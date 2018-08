Rouge et Or : Kevin McGee a hâte de sauter sur le terrain

Kevin McGee piaffe d’impatience de fouler le terrain du PEPS pour le match d’ouverture locale.

«Je n’ai pas joué un vrai match depuis la Coupe Dunsmore l’an dernier, a expliqué le maraudeur qui a écopé d’une suspension de trois parties pour un plaqué jugé dangereux à l’endroit du receveur Khalil Kerr, des Carabins de l’Université de Montréal, à l’occasion de la finale provinciale. J’ai hâte de retrouver les gars sur le terrain. Le match présaison contre Guelph a été utile et m’a permis de retrouver mon rythme, mais ce n’est pas la même chose.»

Suspendu à deux occasions l’an dernier, McGee a-t-il l’impression qu’il sera davantage dans l’œil des arbitres? «Non, a-t-il mentionné. On ne me décernera pas plus de punitions. Je connais mes limites. Je veux disputer toutes les parties et ça serait plate d’en rater à ma dernière saison. Quant aux commentaires à mon sujet, les journalistes ont un travail à faire, mais ça ne m’importe plus.»

Présent à Sherbrooke sur les lignes de côtés lors du premier match, McGee ne pouvait rien faire pour aider ses coéquipiers. «Ce fut un match long et plate, a-t-il résumé. On n’était pas focus du tout et on a disputé un mauvais match. On doit s’assurer de ne pas répéter ce genre de performance une deuxième fois. On n’a pas le droit de répéter ce genre de match. Parce qu’il y a toujours un match ou deux plus difficiles dans une saison, on ne panique pas.»

Comme l’an dernier, Vincent Lévesque a frappé en relève de McGee en Estrie.

McGee souhaite conclure son parcours universitaire sur une bonne note. «On veut accomplir ce qu’on n’a pas été en mesure de faire l’an dernier. On veut finir le travail. On ne veut pas manquer notre coup.»

Face aux Stingers, McGee et ses potes de la ligne tertiaire seront sollicités. Concordia mise sur un bon trio de receveurs en Yanic Lessard, Vince Alessandrini et Jaryd Taylor. En relève à Trenton Miller victime d’une commotion cérébrale l’an dernier au PEPS, le quart-arrière Adam Vance avait orchestré une excellente poussée en fin de match qui avait failli procurer la victoire aux Stingers.