Matthew Boucher veut surprendre l’Avalanche

L’attaquant Matthew Boucher participera au camp des recrues de l’Avalanche du Colorado la semaine prochaine et, comme il l’a fait depuis le début de sa carrière de hockeyeur, l’ancien capitaine des Remparts de Québec s’y présentera avec la ferme intention de causer une surprise.

À l’image de Marc-Édouard Vlasic, la veille, Boucher a profité de l’entraînement des Remparts, mercredi matin, au Pavillon de la Jeunesse, pour se dégourdir les jambes à quelques jours de son départ pour Denver. Après avoir bien fait au camp de développement, l’Avalanche l’a invité à prendre part au tournoi des recrues de l’équipe qui aura lieu à Las Vegas.

Il s’agira d’une deuxième expérience professionnelle pour le joueur de centre qui, en 2016, avait participé au camp des recrues des Coyotes de l’Arizona.

Rôle de négligé

La situation est toutefois différente cette année. En 2016, Boucher savait ce qui l’attendait et il avait une place qui l’attendait avec les Remparts. Cette fois, il se battra pour un emploi cette saison, car même s’il s’est enrôlé avec l’Université du Nouveau-Brunswick durant l’été, une carrière professionnelle demeure son principal objectif.

«C’est sûr que mon approche est différente cette fois. Lors de mon premier camp, j’allais vivre une expérience. J’avais la chance de vivre quelque chose que je n’avais jamais vécu et que peu de gens peuvent vivre. Cette fois, j’y vais pour impressionner et essayer de me tailler une place dans les filiales de l’Avalanche», a-t-il mentionné.

Boucher se retrouve dans une situation avec laquelle il est familier. Il a passé les premières années de sa carrière junior à se battre pour une place régulière dans la ligue qui, au final, l’a mené à un rôle prédominant avec les Remparts.

«C’est quelque chose que j’aime. Quand je suis arrivé au niveau junior, je n’avais pas beaucoup de pression parce que personne ne s’attendait à de grosses choses de ma part. Même en arrivant à Québec, je n’avais pas eu un gros rôle auparavant. À l’approche du camp de l’Avalanche, je n’ai pas de pression, mais celle que je m’impose est toujours plus grande que les attentes placées en moi. Je me mets de la pression, tout en ayant du plaisir et en apportant la même fierté et l’esprit de compétition que j’ai toujours eus. Au fond, je veux amener ce que j’ai fait tout au long de ma carrière junior.»

Baribeau est déjà parti

Par ailleurs, le Wild du Minnesota a décidé de prendre en charge les traitements à la hanche droite du gardien des Remparts Dereck Baribeau, si bien qu’il a quitté le Québec mercredi matin en direction de St. Paul, plus d’une semaine avant le début du tournoi des recrues à Traverse City.

Baribeau devait, en principe, se soumettre à un examen d’imagerie par résonance magnétique jeudi matin, à Québec, mais le Wild l’a contacté en fin de soirée, mardi, pour lui demander de se pointer au Minnesota en avance.

Si les résultats s’avèrent positifs, Baribeau prendra part au tournoi des recrues qui se met en branle le 6 septembre. Les Remparts pourraient donc devoir être privés de leur gardien partant pour le prochain mois, surtout s’il obtient une invitation pour le camp principal de l’équipe.