Hunter Renfroe coule les Mariners

Hunter Renfroe a produit quatre points dans une victoire de 8-3 des Padres contre les Mariners de Seattle, mercredi, à San Diego.

Le voltigeur a d’abord permis à Wil Myers de croiser le marbre à l’aide d’un ballon-sacrifice en première. Deux tours au bâton plus tard, il a propulsé la balle par-dessus la clôture au moment où Luis Urias et Eric Hosmer étaient sur les sentiers.

Si Renfroe a été la vedette offensive des Padres dans la victoire, le partant Joey Lucchesi (7-7) a aussi brillé. Le gaucher de 25 ans n’a concédé qu’un point et six frappes en lieu sûr en six manches et deux tiers. Il a également récolté neuf retraits au bâton.

Son vis-à-vis, Erasmo Ramirez (1-3), a connu une sortie plus difficile, accordant sept points en seulement trois manches de travail.

Robinson Cano et Nelson Cruz (avec des simples d’un point) ainsi que Kyle Seager (avec un double d’un point) se sont chargés de l’attaque des visiteurs.