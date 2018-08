Les Red Sox explosent en septième manche

Une poussée de 11 points en septième manche a permis aux Red Sox de vaincre les Marlins de Miami par la marque de 14-6, mercredi, à Boston.

Blake Swihart a entamé la remontée de la meilleure équipe du baseball majeur, qui tirait de l’arrière 5-3 à ce moment, à l’aide d’un simple d’un point. Il a eu le temps de revenir au bâton pendant la manche pour cette fois claquer un double de deux points.

En tout, les favoris de la foule ont frappé 12 coups sûrs en septième.

Mookie Betts a été le joueur le plus productif des favoris de la foule avec trois coups sûrs et autant de points produits et de points marqués.

Le partant de Boston, David Price, a quitté la rencontre après la troisième manche. Il a subi une contusion au poignet quand il a été atteint par la claque d’Austin Dean. Il a tout de même participé au jeu qui a permis de retirer Dean avant de se rendre au vestiaire.

Tyler Thornburg (2-0) a été crédité de la victoire. Il a été parfait en une manche de travail.

Le revers est allé à la fiche d’Adam Conley (3-4), qui a concédé trois points en un tiers de manche.