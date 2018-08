Les golfeuses de la LPGA ont leur ange gardien

Bien qu’un parcours de golf soit un vaste endroit ouvert, il serait faux de croire que les spectateurs ne sont pas observés. À chaque arrêt du circuit de la LPGA, une armée d’officiers déambule dans les allées pour assurer la sécurité des golfeuses.

Depuis une dizaine d’années, Patrick Chase surveille attentivement les golfeuses professionnelles. Rien ne doit lui échapper, sans quoi l’une d’elles pourrait se trouver en danger. C’est pourquoi les vedettes sont constamment escortées.

Une poignée de main et une discussion avec le directeur de la sécurité de la LPGA sur les enjeux de son travail témoignent de sa force et de la nécessité de son travail. Depuis la domination de la Suédoise Annika Sörenstam, la LPGA a énormément gagné en popularité.

Et qui dit popularité, dit aussi danger. Le circuit professionnel féminin a décidé de se doter d’agents de sécurité issus des milieux policiers américains. Après une carrière de près de 30 ans dans les forces de l’ordre, dont quelques années dans les services secrets, Chase s’est enrôlé auprès de la LPGA. Il y voyait un véritable défi.

«Le monde a changé. De nos jours, avec les événements publicisés, tout le monde peut se faufiler dans la masse. Il faut livrer le meilleur niveau de sécurité à chaque tournoi. Certains parcours sont plus difficiles à surveiller que d’autres.»

«Il ne faut jamais oublier que ce sont des femmes, a enchaîné celui qui dirige une poignée d’officiers à la retraite. Je dois traquer les déviants, autant physiquement que virtuellement. La LPGA, c’est notre petit monde. Nous le surveillons de notre mieux.»

Vingt-sept bannis

Sur sa liste, Chase compte 27 noms bannis à jamais des événements de la LPGA. Des hommes provenant des quatre coins des États-Unis qui ont, à un moment ou à un autre, physiquement et virtuellement menacé une golfeuse ou encore, montré un comportement inapproprié.

Et on ne parle pas ici d’un homme franchissant à la course les cordes, un bouquet de fleurs à la main, pour aller le remettre en s’agenouillant devant son idole.

«Les femmes font majoritairement face à des gestes à caractère sexuel, de la violence corporelle et des gestes inappropriés. Des hommes prennent aussi des photos sous les jupes ou quand les filles sont penchées qui n’ont rien à voir avec le golf, a témoigné le directeur, qui dit avoir pincé de nombreux prédateurs. Certains les menacent, car ils n’ont pas ce qu’ils veulent, que ce soit leur autographe ou leur attention. D’autres croient qu’ils sont le petit ami ou un membre de la famille. La plupart d’entre eux ont des problèmes mentaux.»

Heureusement, aucune golfeuse n’a été attaquée sous sa garde.

«Certaines filles ont été approchées et touchées. Nous avons obtenu des ordres restrictifs pour les hommes qui se sont mal comportés. Il y en a même un en prison», a-t-il fait savoir.

Afin d’éviter un drame, la LPGA utilise des ressources technologiques, comme les outils de reconnaissance faciale, pour restreindre les accès à ses parcours.

«On connaît nos mauvais garçons. Nous avons une base de données. Mais le plus important, c’est que les filles les connaissaient. Si elles les voient, elles nous avertissent.»

Bien formées et informées

À ce sujet, Chase les forme très rapidement. Elles ne sont pas sorties des rangs du circuit Symetra qu’elles connaissent les procédures à suivre.

«Elles doivent porter attention à leurs gestes. Elles ne doivent pas activer leur suivi géographique sur cellulaire et sont averties sur les contenus à diffuser sur les médias sociaux, a exprimé celui estimant que tout son travail a changé avec les Facebook, Twitter et Instagram. Elles doivent éviter de publier des photos sexy, car elles impliquent des réactions négatives.»

«Nous sommes informés des réponses reçues, a-t-il ajouté. Les gens sont soudainement puissants et méchants lorsqu’ils se trouvent derrière un écran. Ils sont aussi plus incisifs dans les propos à caractère sexuel. Il faut tout vérifier, car une menace peut devenir réelle.»

Parmi les golfeuses, le constat est unanime. Le sentiment de sécurité est présent grâce à Chase et son équipe.