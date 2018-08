Le Rouge et Or ne panique pas

Malgré une performance plus qu’ordinaire de l’offensive lors du premier match à Sherbrooke, l’heure n’est pas à la panique chez le Rouge et Or de l’Université Laval.

«Ce fut une erreur de parcours, a affirmé le vétéran garde Samuel Thomassin. Tous les éléments sont en place pour que nous ayons une offensive dominante et je ne suis pas inquiet. Nous avons offert une performance inexcusable et qui n’est pas à la hauteur de nos standards. En regardant le film, on ne peut pas pointer quelqu’un du doigt. Il n’y a personne qui a été épouvantable, mais l’exécution n’était pas là. On s’est tiré dans le pied.»

L’offensive a obtenu seulement 11 premiers essais et récolté 221 petites verges. «Une panne sèche, a illustré Thomassin, comme ce fut le cas à domicile contre Concordia l’an dernier. Ce n’est pas la première fois qu’on connaissait un match difficile et on a déjà vécu des problèmes.»

«Nous sommes déçus, mais nous avons tourné la page dès le retour à l’entraînement, lundi, de poursuivre le gaillard de 6 pi 6 po et 330 livres. Justin [Éthier] nous a expliqué la situation. Nous étions prêts à travailler fort. On se retrousse les manches et on recommence à neuf.»

Prochains adversaires du Rouge et Or, les Stingers de Concordia pourraient-ils les prendre à la légère? «Tant mieux s’ils se fient au dernier match pour nous évaluer, a souligné le produit des Griffons de l’Outaouais. Nous sommes une meilleure équipe que celle qui s’est présentée à Sherbrooke. Nous avons reçu une petite leçon et avons eu droit à un rappel à la réalité.»

Brad Collinson assure qu’il se fera un devoir de prévenir ses protégés qu’ils affronteront une équipe différente, samedi soir au PEPS, de celle qu’ils ont vue sur film. «L’équipe qu’on va affronter n’est pas celle qu’on a vu sur film, a prévenu l’entraîneur-chef qui vivra son baptême, samedi. Ils n’ont pas bien joué à Sherbrooke, mais je ne suis pas inquiet pour eux. Ils vont se préparer à 100 mph. Ils vont se préparer comme s’il s’agissait d’un match de championnat comme ils le font à chaque rencontre. Comme je les connais, ils ont déjà tourné la page et se préparent pour la prochaine étape.»

Les Stingers pourraient-ils être avantagés compte tenu que Collinson connaît très bien le Rouge et Or? «Ça change à chaque année, a-t-il indiqué. Marc [Fortier] et les autres entraîneurs en défensive se regardent dans le miroir pour tenter de s’améliorer. C’est la même chose en offensive.»