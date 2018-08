Félix Auger-Aliassime se fait rassurant

Après avoir été contraint à l’abandon lors du premier tour des Internationaux des États-Unis face à son bon ami Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime a tenu à rassurer ses partisans.

Sur son compte Twitter, le 117e joueur mondial a précisé qu’il se portait mieux après avoir dû abandonner lundi puisque son coeur battait de façon irrégulière.

Salut à tous, petit message pour vous remercier du support que j’ai reçu au cours de la dernière journée. Je tiens aussi à vous rassurer que ma santé va bien et que je vais investiguer sur la cause du problème survenu durant le match d’hier. On se revoit bientôt sur le court ✌��