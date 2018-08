Éric Bédard fébrile pour son nouveau défi

Éric Bédard doit mesurer l’excitation que vivrait un entraîneur québécois de hockey projeté derrière le banc du Canadien de Montréal. Une fébrilité comparable l’habite depuis qu’il est devenu l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne masculine de patinage de vitesse de courte piste.

Sa nomination dévoilée au cœur de l’été est passée sous le radar de l’actualité, mais elle constitue pourtant une nouvelle majeure dans un sport où le Canada excelle à rôder autour des podiums sur la scène internationale.

Lorsque Derrick Campbell a annoncé en juin dernier qu’il quittait le rôle qu’il jouait depuis 2006 afin d’aller diriger l’équipe de Chine, Patinage de vitesse Canada a testé l’intérêt de quelques candidats pour le remplacer, dont Bédard. À 41 ans, cette chance unique pour un emploi tout aussi unique s’est présentée à lui.

Sur l’échiquier mondial, je sais que c’est un poste bien vu. N’importe quel entraîneur aimerait avoir dans ses rangs le champion du monde (Charles Hamelin), une équipe de relais très forte et travailler dans un pays et une ville où il fait bon vivre», nous a exprimé le nouveau patron, rencontré à la Place Bell de Laval où l’équipe s’entraîne pour une dernière semaine avant de réintégrer son domicile à l’aréna Maurice-Richard.

«Coacher» enfin en français

Après sa retraite comme athlète en 2006, Bédard a vite exploré le métier d’entraîneur à temps plein. Ses ambitions l’ont amené en 2008 pour un séjour de deux ans avec l’équipe nationale d’Allemagne, suivi d’un contrat de quatre années avec l’équipe d’Italie, qu’il a conduite à trois médailles aux Jeux de Sotchi.

Depuis 2015, son emploi de directeur de la haute performance en courte piste de l’Ovale de Calgary lui a permis de se rapprocher de ses origines. Si diriger l’équipe canadienne avait déjà meublé ses projets de carrière, avoue-t-il, la vie qu’il menait depuis trois ans le servait bien en apprentissage et en bonheur pour espérer aller voir ailleurs à tout prix.

«Dire que je voulais “absolument” ce poste est un grand mot. J’ai toujours voulu redonner à mon sport et si, aujourd’hui, redonner au patinage de vitesse signifie diriger l’équipe nationale masculine, alors oui, je peux prétendre que c’est un poste que je convoitais», affirme l’homme originaire de Saint-Thècle en Mauricie.

«Mais tu ne souhaites pas de malheur à personne et tant que Derrick était là, ce n’est pas un poste auquel j’aspirais. C’est sûr que travailler en Europe a été pour moi une expérience incroyable et je le referais, mais tu te dis toujours : j’aimerais coacher l’équipe de mon pays et aussi en français, ce qui ne m’est pas arrivé depuis 2008. Quand la porte s’ouvre, tu te dis alors que c’est peut-être le bon moment.»

Une tâche plus facile

Bédard hérite d’une équipe sertie de valeurs sûres pour attaquer le cycle olympique. Le champion olympique sur 1000 m, Samuel Girard, amorce à peine une carrière florissante avec comme influences le légendaire Charles Hamelin et Charle Cournoyer, qui a retrouvé durant la dernière saison l’éclat de sa médaille de bronze du 500 m aux Jeux de Sotchi.

Le nouvel entraîneur dit arriver avec sa propre dynamique sans tout chambarder. Par contre, selon sa volonté, la concurrence internationale pourrait découvrir des Canadiens maîtrisant davantage l’art d’être imprévisibles durant leurs courses.

«J’ai toujours aimé les grands défis. Je veux gagner avec cette équipe et pas nécessairement pour moi, mais pour les gars qui en font partie. J’ai un groupe d’athlètes qui me disent qu’ils veulent élever notre programme comme le meilleur au monde. Quand j’entends ça, ça rend ma tâche plus facile.»

Une double relation avec Charles Hamelin

La courte piste demeure un petit univers dans lequel des patineurs se séparent et se retrouvent. Partenaires en affaires et amis dans la vie, Éric Bédard et Charles Hamelin devront maintenant apprendre à cohabiter dans leur quotidien.

Après avoir gagné ensemble la médaille d'argent à l'épreuve du relais aux Jeux olympiques de Turin en 2006, les deux hommes se côtoient parmi six actionnaires de Nagano Skate, une entreprise québécoise formée il y a deux ans et spécialisée dans l'équipement et l'enseignement en patinage de vitesse de courte piste. Leur relation mixte n'inquiète pas le nouvel entraîneur dans son rapport avec le meneur de son groupe âgé de 34 ans.

«Charles est un professionnel et on le voit encore très bien à l'entraînement. On n'est pas les premiers à évoluer dans deux ou trois aventures en même temps et à mélanger de l'amitié avec du travail professionnel. Nous avons tous deux de l'expérience et on est capable de porter les bons chapeaux dans les bonnes occasions. On va pouvoir se parler franchement», assure Bédard.

«Si on se dit que quelque chose ne marche pas, on va porter notre chapeau d'entraîneur et celui d'athlète, puis on va en discuter. Un autre jour, si Charles m'invite à aller souper chez-lui en amitié, on va être capable de mettre nos chapeaux d'amis, de ne pas parler de patin et plutôt parler de hockey, de température et de voyages. On l'a toujours fait et je ne vois pas pourquoi ça changerait.»

Ses antennes

Cette proximité avec un patineur qui cumule 15 années d'expérience en Coupe du monde cache aussi des avantages. Hamelin deviendra pour Bédard les antennes pouvant lui transmettre les signaux provenant des entrailles de l'équipe.