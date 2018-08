Déception pour Stefanos Tsitsipas

Le Grec Stefanos Tsitsipas, 15e mondial et sensation de l'été américain, a pris la porte dès le deuxième tour des Internationaux des États-Unis, mercredi, en chutant face au Russe Daniil Medvedev en quatre manches de 6-4, 6-3, 4-6-, 6-3.

Tsitsipas, qui participait à 20 ans à la première édition de ce tournoi, a payé ses 64 fautes directes et ses six double-fautes.



L'Athénien avait surpris à Toronto en éliminant quatre membres du top 10, dont Novak Djokovic, et ne s'était incliné qu'en finale face au N. 1 mondial Rafael Nadal.



Medvedev, 36e mondial et récent vainqueur du tournoi de Winston Salem, affrontera le Croate Borna Coric, 20e mondial, pour une place en huitièmes de finale.

Thiem s'en sort

Par ailleurs, l'Autrichien Dominic Thiem, 9e mondial, est venu à bout de l'Américain Steve Johnson en cinq manches de 6-7 (5), 6-3, 5-7, 6-4 et 6-1.

Le finaliste de Roland-Garros, qui n'avait pas gagné le moindre match lors de la tournée nord-américaine, retrouvera au prochain tour Taylor Fritz, un autre Américain.

Autres résultats de 2e tour :