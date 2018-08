Cachez ce soutien-gorge

Publié aujourd'hui à 21h27

Mis à jouraujourd'hui à 21h43

Un des matchs des Internationaux des États-Unis nous a offert un de ces moments qui nous ramènent dans un traditionalisme de mauvais aloi.

La joueuse française Alizé Cornet a reçu un avertissement pour avoir retiré, puis remis son chandail à l’endroit, l’espace de quelques secondes.

Eh oui. Au retour d’une pause au vestiaire et à l’instant de reprendre le match, Cornet s’est aperçue qu’elle avait mis son chandail à l’envers. Elle a rapidement corrigé la situation mais non sans que son soutien-gorge n’apparaisse (vu de dos) aux yeux de la planète. HORREUR ! s’est dit l’arbitre, sanctionnant immédiatement la joueuse d’un avertissement.

Car il est interdit, par un règlement de la WTA, d’enlever son chandail lorsque vous êtes une femme. ÇA NE SE FAIT PAS!

Et pourtant... ne sommes-nous pas en 2018?

Et pourtant... n’avons-nous pas chaque semaine des légions de torses masculins, poilus ou pas, s’exhibant au vu et au su de tous, à la fin des manches, lors des changements de côté? Depuis toujours? Accompagnés des sifflements admiratifs de circonstances?

Ce type de situation n’est pas arrivé souvent. Encore moins dans un tournoi où chaque match (ou presque) est retransmis. Voilà probablement pourquoi l’arbitre de chaise ne s’y attendait pas et pourquoi il immédiatement sévi en servant l’avertissement de circonstance.

Mais devant le tollé soulevé numériquement dans les médias sociaux, la direction du tournoi a rapidement fait marche arrière et a exprimé cette note empreinte de bon sens.

US Open Statement on Change of Attire Policy pic.twitter.com/Kt7EcuPz1S — US Open Tennis (@usopen) 29 août 2018

Comprenons bien le ridicule de la situation. Outre le fait qu’il faut avoir des règlements égaux pour hommes et femmes, il faut également noter qu’une athlète enlevant ainsi son chandail (que ce soit sur sa chaise ou au fond du court) ne s’exhibe tout de même pas poitrine nue. Qui plus est, le type de brassière sportive que portent les joueuses n’est pas spécialement un vêtement affriolant et décoré de dentelle qui risque de choquer des enfants en bas âge ou d’émoustiller des mâles en quête de sensations fortes. Il y a suffisamment d’options sur internet pour ça.

Voilà pourquoi la WTA devrait revoir son règlement. Voilà pourquoi les organisateurs des Internationaux des États-Unis ont fait preuve de jugement et ont été vifs à réagir correctement devant une telle erreur.

Pour en finir avec les «3-de-5»

Il fait une chaleur étouffante à New York. Comme il fait pas mal toujours une chaleur étouffante à ce temps-ci de l’année, lors des Internationaux des États-Unis.

Et comme il fait toujours une chaleur étouffante durant l’été austral, en janvier, lors de la tenue du premier tournoi de l’année, en Grand Chelem, à Melbourne.

Au point qu’on a institué une modification au règlement en permettant aux joueurs de pouvoir prendre une pause de 10 minutes entre d’éventuelles troisième et quatrième manches pour ramener le corps à une température plus normale et récupérer.

Car rien de plus anormal que de batailler sur des terrains de ciment où la température ressentie atteint les 49 degrés. Anormal et dangereux.

Je vous laisse d’ailleurs parcourir détails et exemples relatés dans cet article du quotidien britannique Guardian.

Et j’utilise l’espace restant pour vous rappeler ma croisade pour l’arrêt de ces matchs au meilleur de cinq manches (3-de-5). Ma plus récente intervention à ce niveau était écrite le 9 juin dernier.

Inutile de répéter que ces marathons ne cadrent plus avec la réalité des joueurs de notre temps, qu’il s’agisse de leur calendrier plus chargé qu’au siècle dernier autant que des problèmes structuraux et organisationnels des dirigeants de tournois et des réseaux de télévision.

Imaginons un joueur tel le Belge David Goffin, répondant toujours à l’appel de son pays, pour quatre week-end de Coupe Davis et quatre tournois du Grand Chelem. Tout ça casé dans une interminable saison qui s’étend du début de janvier à la fin de novembre.

Crédit photo : AFP

Bien sûr, la plupart des gens censés peuvent comprendre que les athlètes se plaignent. Il reste tout de même quelques dinosaures comme le subtil Jimmy Connors pour les bafouer en les traitant de pleurnichards.

Voici le message expédié sur Twitter par Jimbo, mardi, alors qu’il s’exprimait avec la délicatesse et la subtilité d’un rhinocéros. Il répondait à un message publié par un autre grand de l’histoire du tennis, Boris Becker.

Was it hot?? To have a chance to play for 3.5 million $— I would have played at 12 noon in the Sahara dasert— being in great condition is part of the game— get in there and give it you all — good luck players!!! — Jimmy Connors (@JimmyConnors) 29 août 2018

Mais Jimmy... c’est Jimmy, comme on dit souvent.