Brendan Gallagher: le visage des Canadiens

En raison de son acharnement au jeu et de son ardeur au travail, la réputation de Brendan Gallagher n’est plus à faire. Il semble être celui que la direction du Canadien a choisi pour incarner le changement d’attitude qu’elle souhaite apporter au sein de l’organisation.

L’attaquant de 26 ans, qui amorcera sa septième campagne dans l’uniforme tricolore, est celui qui apparaît sur la boîte des billets de saison du Canadien que les abonnés ont reçue au cours des derniers jours.

Un choix qui devrait faire l’unanimité. Après tout, en plus de présenter un comportement irréprochable tant sur la glace qu’à l’extérieur, l’Albertain est le plus récent marqueur de 30 buts de l’équipe. Ajoutés à ses 23 mentions d’assistance, les 31 buts de Gallagher lui ont permis de terminer au sommet des pointeurs de l’équipe.

D’ailleurs, le CH n’est pas le seul à en avoir fait son porte-étendard. Plusieurs publications montréalaises ont opté pour une photo du fougueux attaquant sur la page frontispice de leur édition d’automne : celle des populaires pools de hockey.

Dynamique différente

Depuis son bilan de fin de saison, Marc Bergevin martèle qu’il s’attend à voir une meilleure attitude au sein de ses troupes. À n’en point douter, le choix de Gallagher s’inscrit en ce sens.

Tout comme la transaction qui a amené Max Domi à Montréal et, dans une moindre mesure, celle impliquant Joel Armia.

«Nous avons un peu changé la dynamique en échangeant Chucky [Alex Galchenyuk] pour Domi. Max a un style un peu différent comme joueur», a rappelé Jonathan Drouin, mardi, lors du tournoi de golf de Max Pacioretty.

«J’aime aussi l’addition d’Armia. Il jouait pour une bonne équipe à Winnipeg et on ne le voyait pas tant que ça. Je pense qu’il nous aidera. C’est un grand droitier avec un bon tir et de bonnes mains», a-t-il ajouté.

Pacioretty, un choix risqué

Certains n’hésiteront pas à voir dans cette présence de Gallagher une façon de présenter le prochain capitaine du Canadien. Peut-être, mais il ne faudrait pas oublier que Shea Weber s’avérera également un excellent candidat.

Toutefois, il sera prémédité et injuste de débattre de l’identité du prochain leader de l’équipe tant que Max Pacioretty portera l’uniforme bleu-blanc-rouge.

D’ailleurs, il ne faudrait pas sauter trop vite aux conclusions et interpréter ce choix comme un désaveu à l’endroit de l’actuel capitaine du Canadien. Les stratégies de marketing, les slogans et les commandes à l’imprimeur ne se font pas du jour au lendemain.

Cependant, s’il avait fallu que le choix s’arrête sur Pacioretty et qu’il soit déjà échangé au moment de la réception des billets, le Tricolore aurait eu l’air fou. Même chose si l’Américain devait changer d’adresse au cours des prochaines semaines. Bref, il y a un mois, l’organisation ne s’attendait pas nécessairement à ce que Pacioretty soit encore un joueur du Canadien.