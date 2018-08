Antoine Duchesne souffre énormément au Tour d’Espagne

(Sportcom) – Alors que son coéquipier Rudy Molard a mis la main sur le maillot rouge du meneur au classement général du Tour d’Espagne mercredi, Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) éprouve beaucoup de difficulté à jongler avec les températures très chaudes depuis le début de cet événement.

«Ça ne va vraiment pas bien en ce moment. J’ai beaucoup, beaucoup de difficulté avec la chaleur. Je n’ai aucun ressenti. Je souffre énormément. Ce n’est même pas une question de forme. La semaine dernière, la santé allait super bien, mais je suis incapable de forcer et je respire mal. J’y vais une journée à la fois et j’essaierai de passer au travers des trois prochains jours dans le sud. Après, nous devrions perdre quelques degrés. J’espère que ça va se placer parce qu’en ce moment, je n’ai vraiment pas de plaisir!»

Plus tôt dans la journée, l’athlète originaire de Saguenay a pris le 142e échelon de la cinquième course dans un peloton de 147 coureurs, à 17 minutes 24 secondes du cycliste le plus rapide du jour, l’Australien Simon Clarke (EF Education First-Drapac p/b Cannondale). Ce dernier a franchi la ligne d’arrivée au sprint devant le Néerlandais Bauke Mollema (Trek-Segafredo) et l’Italien Alessandro De Marchi (BMC), respectivement deuxième et troisième.

«Aujourd’hui, le plan était vraiment de rester autour de Thibaut Pinot (66e). L’équipe est à 100 % derrière lui sur cette Vuelta. Ç’a beaucoup bataillé pour faire l’échappée pendant 60 kilomètres environ. C’était difficile dans les côtes et très exigeant comme départ. Il y a un gros groupe qui est sorti, alors c’est sûr que c’était bien d’avoir quelqu’un de nous devant », a dit Duchesne, 26 ans.

Rudy Molard s’illustre au général

Toutefois, c’est son compatriote français Rudy Molard qui a causé la surprise. Grâce à sa sixième place de cette étape longue de 188,7 kilomètres entre Granada et Roquetas de Mar, il s’est emparé de la tête du classement général. Il a désormais une avance de 61 secondes sur le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky), provisoirement deuxième.

«C’est super pour Rudy. Depuis le départ, ce n’est pas un tour facile. C’était lui qui était le mieux placé au général dans l’échappée, a expliqué Duchesne. Qu’il réussisse à bien finir comme ça, c’est vraiment super pour lui. Nous allons essayer de défendre son maillot dans les prochains jours.»

Également en action, le Canadien Michael Woods (EF Education First-Drapac p/b Cannondale) occupe le 43e rang du général.

La sixième étape, longue de 155,7 kilomètres sera présentée jeudi, entre Huércal-Overa et San Javier Mar Menor.