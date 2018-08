Usain Bolt a de la difficulté à s'adapter au rythme du soccer

La légende du sprint Usain Bolt a admis mardi avoir un peu de mal à s'adapter au rythme du football professionnel, mais travaille dur pour améliorer sa condition physique et se mettre au niveau avant son premier match d'essai cette semaine.

Le sprinteur aux huit titres olympiques, retraité de l'athlétisme depuis 2017 et qui rêvait d'entamer une carrière de joueur de soccer professionnel, est en Australie depuis le 18 août pour une période d'essai «indéfinie» avec le club des Central Coast Mariners.

Le Jamaicain a effectué un entrainement particulièrement intensif avec le reste de l'équipe, où il a notamment semblé plus lent à maitriser certains exercices avec le ballon.

L'athlète de 32 ans a également semblé à avoir de la difficulté physiquement, lui qui a dû prendre davantage de pauses que ses coéquipiers. Bolt a notamment admis avoir du mal à s'habituer aux différentes accélérations requises dans le football, lui qui est davantage habitué aux efforts intenses mais très courts de la piste.

«La partie la plus difficile pour moi est de m’arrêter de courir puis de repartir, je n'ai pas l'habitude de devoir prendre de la vitesse, pour ensuite ralentir puis repartir», a-t-il expliqué. «Mais tout est une question d'entrainement et d'habitude à prendre. J'ai le temps, donc je vais apprendre et continuer à travailler dur», a-t-il ajouté.

Les Mariners, qui ont déjà annoncé que Bolt pouvait rester aussi longtemps qu'il le voulait afin de faire ses classes, espèrent pouvoir aligner le Jamaicain pour le début de leur saison fin octobre.

Vendredi, Bolt devrait faire une apparition lors du match amical contre un club amateur. «J'imagine qu'il jouera quelques minutes vendredi», a déclaré l'entraîneur australien, Mike Mulvey, conscient de l'attente des fans et alors que le match devrait être retransmis à la télévision payante.

Il a ajouté que le Jamaïcain s'en «sortait bien». «Par le passé, il avait déjà joué au football entre deux meetings d'athlétisme, donc il a quelques compétences rudimentaires. Pour ça, il n'y a pas de problème, a-t-il ajouté. Maintenant, il s'agit juste d'être capable de faire ces choses à la vitesse où nous les faisons. Cet ajustement demande un peu de temps».

De son côté, Bolt a déjà constaté de légères améliorations dans son jeu. «Plus je joue, et plus je me sens à l'aise. Tout est une question de concentration, il faut que je prenne mon temps, que je sois intelligent et que je me dépasse pour atteindre le niveau requis pour être dans le onze de départ», a simplement indiqué le champion.