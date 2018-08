US Open: Caroline Wozniacki au 2e tour sans forcer

La Danoise Caroline Wozniacki, no 2 mondiale, s'est facilement qualifiée pour le deuxième tour des Internationaux des États-Unis en dominant l'Australienne Samantha Stosur, 64e mondiale et lauréate du tournoi en 2011, 6-3, 6-2, mardi à New York.

Wozniacki, titrée cette année aux Internationaux d'Australie et double finaliste à New York (en 2009 et 2014), affrontera au prochain tour l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 36e mondiale.

Eliminée dès le deuxième tour à Wimbledon, la Danoise de 28 ans avait déçu lors de la tournée nord-américaine avec un forfait à Washington, une élimination dès son entrée en lice à Montréal et un abandon à Cincinnati en raison d'un genou douloureux.

Caroline Garcia expéditive

La no 1 française Caroline Garcia, no 6 mondiale, n'a pas traîné pour son entrée en lice en balayant la Britannique Johanna Konta 6-2, 6-2, en 75 minutes.

Garcia, qui s'est montrée agressive avec 21 coups gagnants pour seulement 11 fautes directes, s'est imposée sur sa deuxième balle de match face à Konta, ancienne no 4 mondiale descendue au 46e rang.

Au prochain tour, la Française de 24 ans, qui incarne les meilleurs espoirs tricolores à New York, retrouvera Monica Puig, qui l'a battue la semaine dernière à New Haven. La Portoricaine a battu la Suissesse Stefanie Voegele 6-0, 6-0.

Garcia n'a encore jamais atteint la deuxième semaine aux Internationaux des États-Unis.

Autres résultats de la journée