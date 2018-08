Une surprise nommée Dylan Schives

Considéré comme l’une des belles surprises du camp d’entraînement par Patrick Roy, le défenseur ontarien Dylan Schives a forcé la main de l’organisation des Remparts de Québec. Campé actuellement dans le rôle de neuvième défenseur de l’équipe, le droitier de 17 ans désire maintenant prouver qu’il peut jouer de façon régulière dans le circuit Courteau dès cette année.

Le natif de Tilbury s’est pointé au camp des Diables rouges en tant que joueur invité, refusant sur le passage une invitation au camp des Otters d’Érié dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL). Désirant conserver son admissibilité pour les rangs collégiaux, dans l’éventualité que ses services ne soient pas retenus par les Remparts, les parents de Schives ont défrayé les coûts de son séjour à Québec au-delà des 48 h permises par la réglementation de la NCAA.

Toutefois, Roy et ses adjoints ont assez apprécié le travail de l’arrière droitier pour lui confirmer une place à Québec.

«En venant de l’Ontario, je savais que ce serait un défi pour moi. Les entraîneurs ne m’avaient pas vu beaucoup jouer, donc je savais que j’aurais encore plus à prouver. Le jeu est rapide ici, donc j’ai décidé de garder mon jeu simple, et je pense que c’est ce que l’entraîneur a apprécié.»

Temps limité

L’entraîneur-chef des Diables rouges n’a toutefois pas fait de fausses promesses au défenseur. À l’heure actuelle, il se retrouve au bas de la hiérarchie parmi les neuf arrières de l’équipe. Une situation avec laquelle Schives se dit fort à l’aise.

«Peu importe la situation, je sais que je devrai toujours me battre pour mon temps de jeu. Ça ne me dérange pas d’être le quatrième défenseur ou le neuvième parce que je devrai quand même travailler fort afin de grimper les échelons. Je veux maintenant prouver que je mérite du temps de glace», a-t-il assuré.

L’exemple de Vlasic

Dimanche dernier, au moment de confirmer sa formation, Roy avait comparé l’utilisation qu’il compte faire de Schives en début de saison à celle qu’il avait faite de Marc-Édouard Vlasic, lorsque ce dernier s’était joint à l’équipe en décembre 2003.

«Il [Vlasic] n’avait pas joué beaucoup au début, mais après, on lui a donné sa chance. J’ai dit à Schives de nous montrer ce qu’il peut faire, on verra par la suite», avait mentionné l’entraîneur.

Le défenseur des Sharks de San Jose était d’ailleurs sur la glace avec les joueurs des Remparts, mardi matin, afin de terminer sa préparation en vue du camp des Sharks, qui débute le 15 septembre.

Plongeant dans de vieux souvenirs, Vlasic a reconnu que sa première année avec les Remparts avait été très formatrice malgré un temps de jeu limité et il croit qu’il s’agit d’une bonne option pour un jeune hockeyeur.

«À 16 ou 17 ans, de jouer dans la LHJMQ c’est mieux que de jouer ailleurs. Tu apprends plus vite, tu joues avec des plus vieux et, ici, à Québec, tu es dirigé par Patrick [Roy] et [Martin] Laperrière, qui travaillent ensemble depuis longtemps et qui connaissent ça. L’encadrement se fait mieux ici. Ensuite, il faut faire sa place. Pat va mettre l’alignement qui lui permet de gagner. Il n’a pas de préféré. Si tu joues mal, quelqu’un va prendre ta place.»

Baribeau espère être prêt pour le camp du Wild

Après avoir patiné une quinzaine de minutes, samedi dernier, le gardien Dereck Baribeau a participé à la presque totalité de la séance de mardi matin malgré des douleurs toujours présentes à la hanche droite.

Le gardien de L’Ancienne-Lorette éprouve un malaise à la hanche depuis qu’il s’est blessé lors du deuxième match intraéquipe le 17 août dernier. Il en saura plus jeudi matin puisqu’il subira un examen d’imagerie par résonance magnétique.

S’il tente de ne pas trop s’en faire, Baribeau ne cache pas qu’il espère obtenir une bonne nouvelle puisque le camp des recrues du Wild du Minnesota se met en branle la semaine prochaine.

En théorie, celui qui a signé un contrat avec la formation qui a pignon sur rue à Saint Paul au Minnesota l’an dernier doit partir, mercredi prochain, pour le tournoi des recrues qui se tiendra à Traverse City.

«Ça va dépendre des résultats de jeudi, mais il y a beaucoup de chances que j’y aille quand même», a mentionné le gardien mardi, assurant que l’organisation qui détient ses droits dans la Ligue nationale de hockey (LNH) était au courant de sa condition.

Positif

Baribeau ne sait d’ailleurs pas exactement comment il s’est infligé cette blessure.

«C’est frustrant de se blesser comme ça, en début de saison, après un gros été d’entraînement. Je vais savoir jeudi ou j’en suis, mais je pense que ça va bien aller. Je ressens une petite douleur quand j’effectue certains mouvements. Je ne suis pas à 100 %, mais pas à 40 % non plus», a-t-il assuré.

L’athlète de 19 ans ajoute également qu’il aurait aimé pouvoir prendre part à un match hors-concours avant de se diriger vers le Minnesota, mais la patience est de mise à l’heure actuelle.

«Je ne veux rien aggraver et je pense qu’on a bien géré ça. J’espère que ce n’est pas grave. Si ce l’est, on va travailler en conséquence et revenir plus fort après.»