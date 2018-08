«Un des meilleurs capitaines que j'ai eus» - Nicolas Deslauriers

L’attaquant des Canadiens Nicolas Deslauriers s’est rangé derrière son capitaine, Max Pacioretty, mardi, alors que ce dernier, qui est en à la dernière année de son contrat, est mêlé à des rumeurs de transaction depuis plusieurs mois maintenant.

«On aime tous Max ici, pour ce qu'il amène à l'organisation», a mentionné le Québécois en marge du tournoi de golf organisé par Pacioretty.

«C'est un des meilleurs capitaines que j'ai eus, a poursuivi le robuste attaquant. Je suis arrivé ici et il m'a attendu les bras ouverts et m'a accepté dans l'équipe vraiment vite. J'ai tissé de bons liens avec lui.»

Il est toujours difficile pour un joueur de vivre dans l’incertitude quant à son statut, a indiqué Deslauriers, même si ça fait souvent partie de la vie d’un hockeyeur professionnel.

«On est toujours là pour le soutenir s'il y a des choses qui se passent mal, mais il va être aussi prêt que tout le monde au camp.»

Drouin comprend

Jonathan Drouin s’est aussi montré compréhensif au sujet de la période difficile que traverse son capitaine.

«On ne peut pas se le cacher, c'est facile à voir que ça le tracasse, c'est normal, comme ça me tracassait moi aussi il y a deux ans quand j'ai fait ma petite grève, si on peut dire, mais c'est des choses que tu vis avec ta famille, ton agent et tu essaies de passer à autre chose», a mentionné le numéro 92 du CH.

Le Québécois a assuré que lui et ses coéquipiers gardent toujours Pacioretty en haute estime.

«Ça ne change rien, il est encore dans notre équipe et on le veut encore dans notre équipe, on sait que c'est un joueur de talent qui peut amener beaucoup de choses à une équipe de hockey, alors tant qu'il est ici, on est contents de le voir», a-t-il expliqué.

«En ce moment, c'est le capitaine de notre équipe et ça va rester comme ça», a-t-il également indiqué.

«Il y a une vingtaine de gars derrière lui, aujourd'hui il y en a une dizaine ici qui sont derrière notre capitaine, a renchéri Charles Hudon. Max est un homme qui est été longtemps avec le Canadien de Montréal, il porte le "C" depuis quelques années.»

«Il sait qu’on est derrière lui», a ajouté le jeune attaquant.

