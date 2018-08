Un autre revers pour les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont subi un deuxième revers de suite contre la pire équipe du baseball majeur en s’inclinant par la marque de 12-5 devant les Orioles, mardi à Baltimore.

Il s’agit d’un troisième revers de suite pour les hommes de John Gibbons, qui avaient aussi perdu dimanche contre les Phillies de Philadelphie.

Même s’ils tiraient déjà de l’arrière 1-0, les problèmes ont réellement commencé en troisième manche pour les Jays. Adam Jones a d’abord obtenu un point produit à l’aide d’un simple tandis que Tim Beckham a claqué sa neuvième longue balle de la saison alors que Jones et Chris Davis étaient sur les sentiers.

Dès le tour au bâton suivant, Craig Gentry a augmenté l’avance des siens avec son premier circuit cette année, une claque de deux points.

Le voltigeur a frappé de nouveau en cinquième quand il a poussé Renato Nunez à la plaque avec un simple.

Premier triple

Trey Mancini a également tiré son épingle du jeu pour les vainqueurs en frappant notamment deux coups de plus d’un but. Il a claqué un double en première et un triple, son premier de la saison, en troisième. Chaque fois, il a croisé le marbre.

Les Orioles ont ajouté trois points en huitième manche.

Kevin Pillar, Justin Smoak et Randal Grichuk se sont chargés de l’attaque des visiteurs. Pillar a produit un point à l’aide d’un simple en quatrième. Smoak, quant à lui, est devenu le deuxième joueur des Jays à atteindre le plateau des 20 circuits cette saison, après Kendrys Morales. Lourdes Gurriel fils était sur les sentiers quand il a propulsé l’offrande de Josh Rogers dans les gradins.

Grichuk a frappé un circuit en solo en septième. Il a aussi produit un point en neuvième avec un simple.

Rogers (1-0) a obtenu la victoire, lui qui a concédé trois points et sept coups sûrs en cinq manches de travail.

Le revers est allé à la fiche de Thomas Pannone (1-1), responsable de sept points en trois manches et un tiers.

Les Jays tenteront d’éviter le balayage, mercredi au domicile des Orioles.