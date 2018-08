Resserrer le jeu, en équipe

L’Impact s’est tout désorganisé, samedi dernier, après avoir pris un but rapidement contre le Toronto FC, ce qui a fait qu’il en a rapidement pris deux autres : l’entraîneur Rémi Garde a expliqué, mardi, qu’il allait travailler avec ses joueurs à ce que ça ne reproduise plus.

«On a pris un but dès la sixième minute de jeu, un but qui nous a rendus impatients de vouloir revenir au score, a-t-il expliqué, en marge de l’entraînement de l’équipe. On n’a, à ce moment-là, pas appliqué les consignes, on est partis dans des attitudes un peu trop individuelles que je regrette, mais qu'à la fois j'explique justement par la volonté de ne pas subir parce qu'on était menés, parce qu'on voulait revenir au score.»

Le club s’étant mis à «courir trop vite après le score», il a laissé des espaces au Toronto FC qui n’a pas hésité à en profiter, a ajouté l’entraîneur.

Même si l’équipe s’est ensuite remise un peu dans le match grâce au but d’Alejandro Silva et la création de quelques occasions de marquer, l’entraîneur estime qu’elle n’a pas été particulièrement bonne offensivement.

«On n'a pas posé suffisamment de problèmes collectifs à l'adversaire, a-t-il souligné. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu trop dans un schéma individualiste lorsqu'on attaque et dans un schéma un peu trop collectif quand on défend, c'est-à-dire qu'on ne fait pas assez d'efforts pour récupérer le ballon tous ensemble et on fait des efforts individuels pour marquer.»

«Je pense qu'il y a un rééquilibrage à trouver très rapidement», a indiqué le technicien français, qui veut voir son équipe revenir aux principes qui lui avaient permis d’obtenir quelques jeux blancs de suite en juin dernier.

Pourquoi pas Amarikwa?

Les décisions de l’entraîneur concernant le personnel utilisé, avant et pendant le match, ont fait jaser chez les partisans et les journalistes affectés à la couverture de l’Impact. Pourquoi ne pas avoir envoyé l’attaquant Quincy Amarikwa, qui avait bien paru dans ses deux apparitions précédentes, dans le match dès le début de celui-ci plutôt que de le faire entrer en deuxième demie comme remplaçant?

Garde a indiqué que dans ses discussions avec l’attaquant, ce dernier avait admis qu’il ne se sentait pas tout à fait prêt à amorcer des matchs.

«Il a trouvé qu'il n'avait pas beaucoup de matchs dans les jambes en arrivant ici», a expliqué l’entraîneur au sujet du joueur obtenu dans une transaction avec les Earthquakes plus tôt ce mois-ci.

«Il avait des séances d'entraînement qui ne ressemblaient pas vraiment, d'après ce qu'il dit, à ce qu'il a trouvé ici, a-t-il ajouté. Il a été surpris de l'intensité des premières semaines d'entraînement qu'il a eues ici.»

«Il a effectivement fait deux bonnes rentrées, mais rentrer une demi-heure sur des joueurs fatigués, sur une équipe en fin de match, avec plus d'espace, correspond mieux à ce qu'il est capable de faire aujourd'hui», a-t-il précisé.

Des regrets

Garde a cependant admis qu’il a peut-être sorti Silva «un peu trop vite» du match à la faveur de Jeisson Vargas, un geste qu’il a posé à la 58e minute.

«Les six ballons qu'il a perdus de suite en début de deuxième demie, sur le côté droit, avec une petite attitude derrière qui est peut-être pas tout à fait positive pour l'équipe à ce moment-là, c'est la raison factuelle, a indiqué Garde. Après, si je m'étais concentré sur d'autres joueurs qui perdaient des ballons, j'aurais pu en sortir d'autres.»

«J'avais aussi en tête la bonne rentrée de Jeisson (Vargas) la semaine d'avant, donc j'ai pensé à ce moment-là que ça pouvait être un "boost", a poursuivi l’entraîneur. Je le dis humblement, je ne prends pas que des bonnes décisions malgré le fait que mon cerveau essaie de mouliner à peu près 23 heures sur 24 pour essayer de savoir quelles seraient les meilleures solutions.»

Pas de contacts pour Jackson-Hamel

Garde a indiqué que malgré les rumeurs, personne n’a encore contacté le club au sujet de l’attaquant Anthony Jackson-Hamel. Selon notre journaliste Nicolas A. Martineau, le club de Brest, en Ligue 2 française, serait intéressé aux services du Québécois.

Cependant, il n’y aurait actuellement aucun contact entre les deux organisations. L’entraîneur a aussi expliqué pourquoi l’attaquant n’a pas été utilisé contre Toronto, samedi dernier.

«Je pense qu'Anthony n'était pas dans les meilleures conditions psychologiques après sa première semaine d'entraînement à son retour de blessure pour être dans le groupe et quant à nous, il n'y a absolument aucun contact, zéro contact de la part de qui que ce soit pour Anthony pour aujourd'hui.»

Voyez le point de presse complet dans la vidéo ci-dessus.