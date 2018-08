Pas un incident isolé pour Félix Auger-Aliassime

Forcé de se retirer en plein match de premier tour aux Internationaux des Etats-Unis en raison d’arythmie, lundi soir, Félix Auger-Aliassime n’en était pas à un premier épisode du genre depuis le début de sa carrière.

C’est que la jeune raquette québécoise souffre de tachycardie depuis son enfance, maladie qui provoque une accélération du rythme cardiaque, et ce, parfois de façon irrégulière. Les spécialistes parlent de tachycardie lorsque le cœur s’emballe rapidement et qu’il bat à plus de 100 pulsions à la minute. Au repos, le cœur bat normalement à un rythme se situant entre 60 et 90 pulsions par minute.

«Félix va bien et il avait déjà eu des problèmes avec ça en Guadeloupe lors d’un tournoi de type Challenger. Il avait été forcé d’abandonner. C’était il y a deux ans et il n’avait pas eu d’autres épisodes depuis. Il prendra quelques jours de repos à Montréal et il va rencontrer ses médecins pour regarder la cause, et ce qu’il peut faire dans le futur.»

«Puis, il va s’asseoir avec son équipe pour déterminer son calendrier pour le reste de la saison», a expliqué au lendemain de l’incident la responsable des communications chez Tennis Canada, Valérie Tétreault, en entrevue avec Le Journal de Québec.

En entrevue il y a une quinzaine de jours, son entraîneur Guillaume Marx avait espoir que ces symptômes disparaissent avec le temps. Même si la situation était prise au sérieux, aucune mesure particulière ne figurait au programme de son poulain.

«Non, il n'y a pas de précautions spécifiques à prendre. Nous croyons que la condition est liée à sa croissance et qu'elle va disparaître avec le temps. Les épisodes ont été extrêmement rares au cours des deux dernières années, nous n'avons donc pas besoin de faire quelque chose de spécifique. Bien sûr, nous essayons de faire attention quand nous voyons qu'il est fatigué, mais rien de plus que cela», a-t-il révélé.

Soudain

Le joueur de L’Ancienne-Lorette tirait de l’arrière 2-0 en troisième manche contre son bon ami et compatriote Denis Shapovalov quand il a demandé un temps d’arrêt, ne se sentant pas dans son assiette. Il jugeait que son cœur battait trop rapidement à son goût. Le personnel médical a vérifié ses signes vitaux, puis l’a aspergé d’eau au moment où il était allongé au sol, les pieds sur sa chaise. La pause n’a cependant pas suffi pour qu’il retrouve la forme et il a lancé la serviette avec un retard de 7-5, 5-7 et 4-1.

«On avait disputé deux excellents premiers sets et après le deuxième, j’ai commencé à sentir que mon rythme cardiaque augmentait avec des palpitations, quelque chose que j’avais déjà vécu dans le passé. On n’est pas trop sûr des raisons qui ont provoqué cela et on va regarder cela plus en profondeur.»

«J’espérais pouvoir finir le match après m’être étendu au sol, mais c’était impossible pour moi de continuer pendant que j’avais des signes d’étourdissement. La meilleure décision était d’arrêter», a déclaré Auger-Aliassime sur les ondes de TSN après le match.

Pas le premier

Auger-Aliassime n’est pas le premier joueur de tennis à être victime de tachycardie. En 2015, l’Américain Mardy Fish, ex-numéro 7 mondial, avait accroché sa raquette à l’âge de 33 ans en raison de problèmes chroniques d’arythmie combinés à de l’anxiété sévère.

Dans le cas de l’athlète de 18 ans, il est encore impossible de savoir ce qui a pu provoquer cet emballement du cœur, mais «la chaleur, l’humidité, l’adrénaline et le stress de cette rencontre», sont quelques-uns des facteurs potentiels, selon Tétreault, une ancienne joueuse professionnelle.

Il était le premier joueur né dans les années 2000 à prendre part au tableau principal d’un tournoi majeur.