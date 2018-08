Leylah Annie Fernandez au 3e tour à Repentigny

La Québécoise Leylah Annie Fernandez a atteint le troisième tour des Internationaux de tennis junior de Repentigny, mardi.

La deuxième tête de série du tournoi, qui avait vécu de beaux moments pendant les qualifications de la Coupe Rogers, a vaincu la Française Loudmilla Bencheikh en deux manches de 7-6 (5) et 6-1. Sa prochaine adversaire sera la Hongroise Adrienn Nagy, 41e au monde chez les juniors.

Fernandez, 15 ans, était passée à un cheveu de se qualifier pour le tableau principal à Montréal au début du mois d’août, mais elle s’était finalement incliné devant la Britannique Katie Boulter, 104e raquette mondiale.

Toujours chez les filles, la Canadienne Jada Bui a elle aussi atteint la ronde suivante en défaisant la Bélarusse Viktoryia Kanapatskaya 6-2, 1-6 et 7-5. Elle a maintenant rendez-vous avec l’Ukrainienne Margaryta Bilokin.

Chez les garçons, le Québécois Taha Baadi a perdu en deux manches de 7-5 et 6-3 contre le Tchèque Dalibor Svrcina, huitième favori à Repentigny.

Le Canadien Liam Draxl a lui aussi été vaincu. Il a été éliminé par la cinquième tête de série, l’Italien Lorenzo Musetti, en deux manches identiques de 6-2.

En double, les Canadiennes Mélodie Collard et Erica Di Battista ont plié l’échine devant la Russe Kamilla Rakhimova et la Slovaque Lenka Stara, quatrièmes têtes de séries. La Canadienne Alexandra Vagramov et sa coéquipière américaine Dalayna Hewitt ont quant à elles été battues par les Françaises Clara Burel et Diane Parry.