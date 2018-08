Le Real va exercer son option de rachat sur Mariano

Le Real Madrid va exercer son option de rachat préférentielle sur l'attaquant lyonnais Mariano Diaz en égalant l'offre transmise par le Séville FC, a annoncé mardi le président du club andalou Pepe Castro, prévenu par les dirigeants madrilènes.

«Le Real avait une option préférentielle et il nous a dit qu'il allait l'activer», a déclaré Castro à la presse en marge d'une cérémonie d'hommage à Antonio Puerta, joueur sévillan décédé en 2007 après un arrêt cardiaque en plein match.

«Lyon avait un engagement avec le Real. Nous avons négocié pour un joueur, et ensuite il y avait 48 heures pour que le Real exerce son droit (de préemption). Il a décidé de l'exercer et c'est quelque chose qui pouvait arriver. Nous travaillons toujours à des options alternatives», a ajouté le président sévillan.

Au moment de la vente de Mariano, attaquant hispano-dominicain passé par les catégories de jeunes du Real, le club merengue avait négocié cette option de rachat, tout en se réservant 35% d'une future revente.

Selon le quotidien sportif espagnol Marca, l'offre sévillane serait de 30 M EUR et 5 M EUR de bonus. En retranchant les 35% qui lui sont dûs, soit environ 12 M EUR d'après Marca, le Real verserait moins de 25 M EUR pour récupérer l'avant-centre âgé de 25 ans.

Mariano Diaz, passé par la réserve merengue, n'a participé qu'à 14 rencontres avec l'équipe première du Real (5 buts marqués). Mais son retour devrait faire du bien à l'attaque madrilène, orpheline de la star Cristiano Ronaldo partie à la Juventus, et cela permettra au nouvel entraîneur Julen Lopetegui de varier ses options offensives.

Côté lyonnais, ce probable départ à trois jours de la clôture du mercato d'été place les dirigeants face à une course contre la montre pour trouver une option de repli à ce poste.

Alcacer proche d'un prêt à Dortmund

L'attaquant international espagnol du FC Barcelone Paco Alcacer est sur le point d'être prêté une saison avec option d'achat au Borussia Dortmund, ont annoncé mardi plusieurs médias allemands.

Le joueur de 24 ans aurait passé sa visite médicale mardi dans le club basé au Signal Iduna Park et un accord serait proche d'être trouvé, selon le quotidien national Bild et les journaux régionaux WAZ et Ruhr Nachrichten.

Alcacer pourrait rejoindre le club de la Ruhr dans le cadre d'un prêt payant de 2,2 M EUR pour une saison, avec une option d'achat fixée à 25 M EUR.

Depuis le départ de Michy Batshuayi en fin de saison dernière, Dortmund ne dispose plus d'un avant-centre de renom et cherche à se renforcer à ce poste.

Arrivé à Barcelone en 2016 en provenance de Valence contre 30 M EUR, Alcacer (1,75 m) n'a pas réussi à s'imposer chez les Blaugrana, malgré 15 buts en 50 matches disputés.

International espagnol à 13 reprises (6 buts), Alcacer était présent dans le groupe de la Roja lors de l'Euro-2016 sans avoir disputé une minute de jeu en France, et n'a plus porté le maillot de la "Roja" depuis son transfert à Barcelone.