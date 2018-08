Le joueur le plus sous-estimé de chaque équipe de la LNH

Ils occupent des rôles ingrâts, ils n'ont pas eu suffisamment de chances de se faire valoir, leur style de jeu n'est pas spectaculaire... Pour toutes sortes de raisons, des joueurs seront sous-estimés dans la Ligue nationale de hockey (LNH), que ce soit par les équipes, les amateurs ou les journalistes.

Cela n'a rien de surprenant, au fond. Pour amorcer la saison régulière, chaque équipe doit se conformer à une limite de 23 joueurs dans sa formation. Avec un simple calcul (23*31), nous pourrions ainsi estimer qu'il y a grossièrement 713 joueurs de la Ligue nationale. Dans ces circonstances, on comprend facilement comment plusieurs d'entre eux peuvent passer sous le radar!

Mais qui sont-ils? Le TVASports.ca s'est penché sur la question en identifiant le joueur le plus sous-estimé de chacune des 31 formations du circuit Bettman.

Toutefois, la définition de «joueur sous-estimé» est forcément subjective et surtout, très élastique. Ainsi, des vedettes comme Nicklas Backstrom et Rickard Rakell pourraient être qualifiées de sous-estimées par les amateurs montréalais, mais dans les faits, n'importe quel partisan des Ducks d'Anaheim ou des Capitals de Washington feraient tôt de vous chanter les éloges de ces attaquants. Backstrom et Rakell sont peut-être sous-estimés parmi les autres vedettes, mais les «poolers» les gardent généralement à l'oeil.

Il y a aussi une question de proximité géographique. Les observateurs dans l'Association de l'Est entendront moins parler des joueurs dans l'Ouest et vice-versa pour les observateurs de l'autre Association.

Entendons-nous donc sur certains critères pour établir une définition et éviter toute confusion.

Critères

Le joueur n’est pas une recrue ou, plus précisément, il n’en sera pas une la saison prochaine.

Il peut avoir changé d’équipe ou s’être entendu avec une autre formation au cours de la saison morte (son statut et sa réputation en tant que joueur ne change logiquement pas durant l’été).

S’il est un attaquant, il n’a jamais atteint le plateau des 50 points en une saison. S’il est un défenseur, il n’a jamais atteint le plateau des 30 points dans une campagne.

Il n’est pas l’un des deux défenseurs ou l’un des trois attaquants les plus utilisés de son équipe selon la moyenne de temps de jeu la saison dernière.

Il n’a pas été choisi au premier tour du repêchage de la LNH.

La méthode n'est pas parfaite et elle exclut sans doute des candidats qui auraient mérité de se retrouver dans la liste - Josh Manson, entre autres -, mais elle nous permet au moins de circonscrire les limites d'un échantillon qui aurait autrement été extrêmement difficile à déterminer.

Voici donc des joueurs qui méritent de faire l'objet de plus d'engouement à travers le circuit.

Ducks d’Anaheim

Ondrej Kase

Sélectionné au septième tour du repêchage de 2014, le Tchèque de 22 ans est devenu un attaquant important des Ducks. Un marchand de vitesse infatigable, Kase a inscrit 20 buts la saison dernière, bon pour le deuxième rang de son équipe - ex aequo avec Adam Henrique.

Équation simple:

1 Ondrej Kase

2 tasses de café

+ 1 tir du revers

-------

15 890 partisans heureux des @AnaheimDucks pic.twitter.com/hgKkZlFLwt — LNH (@LNH_FR) 7 décembre 2017

Coyotes de l’Arizona

Vinnie Hinostroza

En 2017-2018, Hinostroza a amassé 25 points en 50 rencontres avec une moyenne de temps de jeu de 13 min 49 s. Le directeur général des Coyotes de l’Arizona, John Chayka, a vu quelque chose en lui qui l’a incité à l’acquérir dans une transaction avec les Blackhawks de Chicago cet été.

Le dynamique attaquant de 5 pi 10 po peut jouer à une cadence très élevée, «l'une des plus élevées de la Ligue» selon Chayka. Il peut aussi créer des chances de marquer pour ses coéquipiers.

Bruins de Boston

Matt Grzelcyk

Dans un rôle de soutien, le défenseur de 5 pi 9 po a affiché de brillants indices de possession de rondelle la saison dernière (Corsi de 54,78% à forces égales), mettant sa mobilité à contribution. Son différentiel de buts de +22 à égalité numérique – cela exclut donc les buts accordés en supériorité numérique et les buts dans un filet désert inclus dans le +/- traditionnel – est également impressionnant.

A few reasons why Matt Grzelcyk is one of the most underrated young Dmen in the NHL. I make alot of clips of little examples to use with players I work with & overtime realized how often I was clipping him. His hand/feet coordination is next level pic.twitter.com/VJw16iODUy — Peter Russo (@peter_russo9) 3 avril 2018

Sabres de Buffalo

Evan Rodrigues

Cet attaquant doté d’une bonne vision du jeu a conclu la dernière campagne avec 25 points en 48 matchs dans une formation qui a peiné à marquer des buts. L'athlète de 25 ans n'a jamais été repêché par une équipe de la LNH.

Pour ceux qui l’ignoraient, Rodrigues est un ancien compagnon trio de Jack Eichel à Boston College. L’entraîneur-chef Phil Housley pourrait-il réunir ces deux joueurs?

Evan Rodrigues vs New York Islanders 4/9/2016 #sabres pic.twitter.com/G8aCkjZ19d — Sabres Goal a Day (@SabresGoalADay) 12 août 2018

Flames de Calgary

Derek Ryan

En 2015-2016, Ryan est devenu à l'âge de 29 ans le plus vieux joueur de l’histoire des Hurricanes de la Caroline à effectuer ses débuts dans la LNH.

Le petit joueur de centre droitier possède un coup de patin et un tir vifs. Mine de rien, il a amassé 38 points en 80 matchs la saison dernière avec une moyenne de temps de jeu de 15 min 36 s. En prime, il a été l’un des meilleurs joueurs du circuit dans les cercles de mises au jeu avec une efficacité de 56,49%.

Ryan évoluera à Calgary, mais il ne changera pas d’entraîneur puisqu’il retrouvera là-bas Bill Peters.

Hurricanes de la Caroline

Brett Pesce

Sous son meilleur jour, le défenseur est en mesure de museler les meilleurs attaquants adverses à la droite de l’excellent Jaccob Slavin. Pesce – qui a été le troisième arrière le plus utilisé des siens la saison dernière – offre également une bonne première passe.

Blackhawks de Chicago

Erik Gustafsson

À forces égales, Gustafsson se classe 34e chez les défenseurs pour les points par tranche de 60 minutes la saison dernière – les joueurs ayant disputé moins de 500 minutes dans cette situation étant exclus.

Il a aussi montré les sixièmes meilleurs indices de possession de rondelle - Corsi de 55,39% - chez les arrières du circuit (le même minimum de temps de jeu étant imposé).

La progression du Suédois a offert une rare raison de sourire aux partisans des Blackhawks durant la saison de misère de leur équipe.

Si Duncan Keith et Brent Seabrook ne parviennent pas à rebondir, il faut s’attendre à ce que Gustafsson obtienne de plus grandes responsabilités, autant à forces égales qu’en avantage numérique.

Avalanche du Colorado

Alexander Kerfoot

En tant que recrue de 23 ans, Kerfoot a montré qu’il était mûr pour la LNH après quatre saisons passées à Harvard dans le circuit collégial américain (NCAA). Au-delà de ses 43 points en 79 matchs avec une moyenne de temps de jeu de 13 min 27 s, il a fait la démonstration d’une intelligence impressionnante sur la patinoire et il pourrait fort bien contribuer davantage offensivement la saison prochaine.

These passes from Alexander Kerfoot are just amazing 🤙👏 pic.twitter.com/HvKDvYFcuV — Eurolanche (@Eurolanche) 23 janvier 2018

Blue Jackets de Columbus

Josh Anderson

Cet attaquant de 6 pi 3 po et 221 lb qui opte pour un style tout en puissance a compilé une moyenne de but par match (0,30) identique à celles de Thomas Vanek, Johnny Gaudreau et Anthony Mantha en 2017-2018. C’est d’autant plus impressionnant que 18 de ses 19 filets inscrits en seulement 63 matchs ont été obtenus à forces égales.

Stars de Dallas

Mattias Janmark

Après avoir raté toute la saison 2016-2017 en raison d’une opération au genou, Janmark a gagné la confiance de l'ex-entraîneur-chef Ken Hitchcock – ce qui n’est pas toujours facile à accomplir, remarquez – à son retour au jeu, jouant un rôle autant en désavantage numérique que sur le jeu de puissance.

Le Suédois a obtenu 34 points, dont 19 buts, la saison dernière, mais sa créativité avec la rondelle nous laisse croire qu’il pourrait faire mieux. Si les Stars n’avaient pas mis tous leurs œufs dans le même panier en réunissant Tyler Seguin, Alexander Radulov et Jamie Benn, parions que Janmark aurait été plus productif à forces égales.

Quick pass, quick feet and a quick way to get ahead courtesy of @MattiasJanmark. #DALvsBUF pic.twitter.com/NSx3wabCLm — NHL (@NHL) 20 janvier 2018

Red Wings de Detroit

Andreas Athanasiou

Ce qu’Athanasiou peut être spectaculaire! En plus d’être l’un des patineurs les plus rapides du circuit, l’attaquant de 24 ans peut exécuter des feintes à vous faire tomber de votre chaise.

Il n’a cependant pas obtenu le temps de jeu suffisant - moyenne de 15 min 9 s - pour exploser sur le plan offensif.

Crédit photo : AFP

Oilers d’Edmonton

Matt Benning

Son jeu n’a en soi rien d’exceptionnel, mais l’efficacité de Benning réside dans les petits détails. Au cours d’une saison difficile pour les Oilers, l’arrière a tenu son bout dans un rôle de soutien et, exception faite de quelques erreurs ici et là, il a pris de bonnes décisions avec la rondelle.

Panthers de la Floride

Frank Vatrano

Vatrano n’a jamais été repêché et il a été incroyable dans la Ligue américaine de hockey (LAH), connaissant notamment une campagne de 36 buts en autant de matchs en 2015-2016. Il possède un tir foudroyant et il ne se fait généralement pas prier pour l’utiliser.

Dans la LNH, il a connu des passages à vide, mais il en aussi mis plein la vue à d’autres occasions.

Bien qu’il ne soit pas l’attaquant le plus polyvalent, Vatrano est capable de marquer sa part de buts si une équipe daigne l’employer en avantage numérique et lui donner du temps de jeu de qualité.

It took @Frank_Vatrano less than 40 minutes to get that first goal in red. 😼👊 #NYRvsFLA pic.twitter.com/EI1E7Dk2Aj — Florida Panthers (@FlaPanthers) 11 mars 2018

Kings de Los Angeles

Alex Iafallo

L’entraîneur-chef des Kings, John Stevens, semble en amour avec ce jeune joueur de 24 ans, si bien qu’il l’a utilisé au sein du premier trio à gauche d’Anze Kopitar et de Dustin Brown. Et il n'était qu'une recrue.

Récolter 28 points avec des attaquants de ce calibre, ce n’est pas le Pérou, mais Stevens est d’avis que Iafallo pourrait nous réserver une surprise la saison prochaine.

«Il pourchassait la rondelle, il provoquait des revirements, il forçait les équipes à commettre des erreurs, a noté le pilote dans un entretien avec The Hockey News. Nous croyons qu’il peut marquer davantage que l’an dernier, mais il ne faut pas oublier les petits détails dans son jeu. Nous lui avons fait confiance.»

Iaffalo est ce joueur dans l’ombre qui récupère la rondelle pour s’assurer qu’elle aboutisse sur la lame de ses compagnons de trio.

Wild du Minnesota

Greg Pateryn

Pateryn et Dan Hamhuis étaient des hommes de confiance de Ken Hitchcock en désavantage numérique la saison dernière, au sein des Stars.

La contribution offensive de Pateryn est limitée – même s’il possède un puissant tir –, mais son jeu simple et robuste fait de lui un arrière fiable rendant la vie déplaisante aux attaquants adverses.

L’arrivée de Pateryn au Minnesota pourrait permettre à Bruce Boudreau d’employer davantage Mathew Dumba, ou encore Jared Spurgeon, dans des situations offensives.

Crédit photo : Ben Pelosse / JdeM

Canadiens de Montréal

Charles Hudon

Phillip Danault aurait été un excellent candidat, mais il ne respecte pas les critères indiqués en haut du texte, car il a été sélectionné au premier tour du repêchage de 2011. Sachant cela, il tombe sous le sens de choisir Hudon.

L’attaquant québécois a été au cœur de plusieurs occasions de marquer lorsqu’il était sur la glace et avec un peu plus de chance, il devrait toucher la cible plus souvent la saison prochaine.

Sa capacité à battre les défenseurs à un contre un, ses instincts offensifs et sa vision du jeu sont des atouts intéressants.

Parce que ça vaut la peine de revoir cette passe de 🔥 de @KidHud_10 à Tomas Plekanec pour la victoire!



Because this 🔥 pass from Charles Hudon to Tomas Plekanec for the win deserves to be seen again! @easportsnhl #NHL18 pic.twitter.com/IonPtzHl4f — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 15 décembre 2017

Predators de Nashville

Calle Jarnkrok

Le Suédois a établi un sommet personnel au chapitre des points (35) la saison dernière, et ce, même s’il a raté 14 rencontres. Pour un joueur rarement utilisé en avantage numérique, ce n'est pas mauvais.

Mais il ne faudrait pas s’arrêter aux statistiques offensives. Jarnkrok est l’un des attaquants les plus polyvalents des Predators, lui qui a été utilisé en désavantage numérique pendant 2 min 17 s par match en moyenne en 2017-2018.

Calle Jarnkrok. Wicked shot. OT winner. #Preds are winners of seven straight. pic.twitter.com/L78mETUi2Q — Mark Harris (@TweetsByHarris) 3 mars 2018

Devils du New Jersey

Miles Wood

L’Américain a terminé au deuxième rang des Devils la saison dernière – derrière Taylor Hall – pour les buts à forces égales par tranche de 60 minutes. Sa moyenne de temps de jeu était de 12 min 28 s et il est parvenu à inscrire 19 buts, dont 16 à égalité numérique!

Wood sait créer des chances de marquer pour lui-même : il est un excellent patineur pouvant atteindre une impressionnante vitesse de pointe.

#GottaSeeIt: Miles Wood blows past the #Leafs defence for his second goal of the night. pic.twitter.com/PDJbjIvf7o — Sportsnet (@Sportsnet) 12 octobre 2017

Islanders de New York

Adam Pelech

Plusieurs ont été surpris de le voir être protégé par les Islanders au repêchage d’expansion, mais il est devenu un membre à temps plein de la brigade de son équipe.



Le personnel d’entraîneurs lui a confié beaucoup de missions défensives. À forces égales, il a été sur la glace pour 464 mises au jeu dans son territoire, contre seulement 296 dans la zone adverse. Son différentiel de buts à égalité numérique est de +5. Malgré les circonstances qui jouaient contre lui, les indices de possession de rondelle des Islanders à égalité numérique étaient légèrement meilleurs lorsqu’il était sur la glace par rapport à lorsqu’il était sur le banc.

Sachant que les Islanders ont accordé le plus grand nombre de buts dans le circuit la saison dernière, on peut dire que Pelech s’en est bien tiré.

Bref, il est un gros gaillard de 6 pi 3 po et 217 lb qui fait le travail sans trop faire de bruit.

Rangers de New York

Pavel Buchnevich

Quand Buchnevich est en confiance, il fait des flammèches à l’aide de sa créativité et de ses mains au-dessus de la moyenne. Pour diverses raisons, il n’a pas assez obtenu de temps de jeu aux yeux de plusieurs partisans des Rangers, mais la donne pourrait changer sachant que l’équipe a mis en marche une reconstruction.

Le Russe a obtenu 43 points en 74 matchs la saison dernière, ce qui représente déjà un rendement intéressant. Son statut de «joueur sous-estimé» pourrait changer avant longtemps.

Cut 'em through and put it upstairs. Pavel Buchnevich with the hands. #BOSvsNYR pic.twitter.com/5pSBDdHU45 — NHL (@NHL) 9 novembre 2017

Sénateurs d’Ottawa

Ryan Dzingel

Si vous ne saviez pas que Dzingel a été le meilleur buteur des Sénateurs la saison dernière, ex aequo avec Matt Duchene, eh bien maintenant oui. Une bougie d’allumage, cet attaquant choisi au septième tour (204e au total) en 2011 se démarque par sa vitesse.

Flyers de Philadelphie

Michael Raffl

Un choix un peu ennuyant, direz-vous, mais Raffl est un joueur de soutien fort utile aux Flyers pouvant être utilisé à peu près partout au sein des quatre trios selon les besoins de l’entraîneur-chef Dave Hakstol.

À l’instar d’attaquants comme Zach Hyman et Tom Wilson, il peut compléter un duo de joueurs électrisants en accomplissant la sale besogne. Raffl gagne ses batailles le long des bandes et porte une attention aux détails. L’Autrichien peut aussi marquer un peu plus d’une dizaine de buts par saison.

Penguins de Pittsburgh

Bryan Rust

Rust se donne corps et âme pour son équipe. Son meilleur atout, sa vitesse, lui permet d’influencer le jeu dans les trois zones et d'entrer dans le territoire adverse en possession de la rondelle. Il est aussi reconnu pour avoir inscrit plusieurs buts opportuns en séries éliminatoires.

Sharks de San Jose

Joonas Donskoi

Pour un attaquant de troisième trio, il est étonnamment doué pour transporter la rondelle et déjouer les adversaires. Il est difficile de demander mieux que pareil bourreau de travail dans un rôle de soutien : Donskoi est efficace des deux côtés de la rondelle et il a amassé 32 points en 66 matchs la saison dernière malgré une moyenne de temps de jeu de 14 min 58 s.

Blues de St. Louis

Vince Dunn

Dunn montre le profil du dfenseur moderne. Il possède des habiletés avec la rondelle et une mobilité au-dessus de la moyenne. Son potentiel offensif est évident : en 2015-2016, il en a mis plein la vue dans la Ligue américaine en amassant 45 points, dont 13 buts, en 72 matchs à seulement 20 ans.

L’Ontarien s’est taillé un poste avec les Blues la saison dernière et il a récolté 24 points, dont cinq buts, en 75 matchs en tant que recrue. À St. Louis, il amène une dimension différente sur le flanc gauche, étant plus dynamique que Joel Edmundson, Carl Gunnarsson et Jay Bouwmeester. Sa production offensive s’améliorera au fur et à mesure qu’on lui confiera de plus grandes responsabilités en avantage numérique.

Lightning de Tampa Bay

Alex Killorn

Killorn est le soldat que vous voulez envoyer dans les tranchées. Sans être une machine à accumuler, les points, l’ailier gauche est doté d’un sens du jeu aiguisé dans les deux sens de la patinoire.

Dans l’ombre des Kucherov, Stamkos et compagnie, Killorn peut prêter main-forte en avantage numérique et à court d’un homme, en plus d’être employé dans les situations critiques. Il fournit plus ou moins 40 points par saison.

Maple Leafs de Toronto

Connor Brown

Fait intéressant : lorsque l'Association des joueurs de la LNH a mené un sondage, c'est à Connor Brown que le défenseur des Maples Leafs Morgan Rielly avait donné son vote dans la catégorie du joueur le plus sous-estimé du circuit.

Brown est un morceau important, et souvent ignoré, du groupe de jeunes joueurs qui a aidé la formation torontoise à remonter la pente. Il est teigneux et prêt à accomplir n'importe quel rôle.

En désavantage numérique, il est l'un des attaquants préférés de Mike Babcock, qui lui a confié une moyenne de temps de jeu de 1 min 50 s dans cette situation la saison dernière. En plus d'être responsable, il peut faire scintiller la lumière rouge, comme il l'a prouvé en marquant 20 buts à sa première saison dans la LNH.

Brown est le genre d'attaquant qu'une équipe gagnante possède au sein d'une troisième unité offensive.

Crédit photo : AFP

Canucks de Vancouver

Brendan Leipsic

Leipsic n’a rien cassé dans le circuit Bettman jusqu’à présent, mais il pourrait créer la surprise grâce à ses qualités de passeur. En dépit de son gabarit de 5 pi 10 po et 180 lb, il déploie beaucoup d’énergie sur la patinoire et maîtrise l’art de faire sortir de leurs gonds ses adversaires.

Golden Knights de Vegas

Brayden McNabb

Gageons qu’il ne patine pas aussi bien que les défenseurs que vous choisirez dans vos «pools», mais McNabb est devenu un membre important des Golden Knights. Le grand gaillard de 6 pi 4 po a accepté avec plaisir un rôle défensif sous les ordres de Gerard Gallant. Il a été le quatrième arrière le plus utilisé des Golden Knights, avec une moyenne de temps de jeu 20 min 9 s, et le deuxième joueur le plus sollicité de l’équipe en désavantage numérique.

Les résultats n’ont pas été mauvais du tout. Bon, le différentiel est une statistique remise en cause, mais pour ce que ça vaut, il a présenté un dossier de +26, le meilleur parmi les arrières de sa formation. Au chapitre des indices de possession de rondelle, il a tout de même affiché un Corsi «positif» de 50,98% malgré ses missions défensives.

Brayden McNabb crushes Alex Kerfoot with a HUGE hit pic.twitter.com/UTblLo4o2x — Cole Padawer (@ColePadawer) 28 octobre 2017

Capitals de Washington

Michal Kempny

S’il a eu plus de difficulté à faire sa place à Chicago, il a su charmer l’entraîneur-chef Barry Trotz lorsqu’il a été échangé aux Capitals. Exploitant son coup de patin très vif, le Tchèque a développé une complicité avec John Carlson, qui a été son partenaire durant les dernières séries éliminatoires.

Il ne fait rien d’extravagant sur la patinoire, mais il excelle pour récupérer les rondelles, ce qui fait de lui un joueur efficace en fond de territoire et le long des rampes.

Jets de Winnipeg

Mathieu Perreault

Perreault est un de ces joueurs qui font «pencher la patinoire» d’un côté en faveur de leur équipe, c’est-à-dire qu’il est excellent au chapitre de la possession de la rondelle.

Il peut à la fois prêter main-forte au sein des deux premiers trios et amener une touche offensive dans une unité de soutien. Et un entraîneur a le loisir de l’employer à l’aile gauche ou au centre.

Statistiques provenant de NaturalStatTrick.com et LNH.com.