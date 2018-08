Larmes en direct

Publié aujourd'hui à 19h56

Mis à jouraujourd'hui à 20h30

Qui n’a pas senti monter les larmes, lundi soir, lorsque Félix Auger-Aliassime a dû se retirer du match qui l’opposait à Denis Shapovalov, aux Internationaux de tennis des États-Unis?

Pas juste au Québec... pas juste au Canada. Partout dans le monde!

Tous n’ont pas le même degré de sensibilité à ce type de situation, mais je ne crois pas me tromper en avançant que bien des gens avaient les yeux pleins d’eau.

Avec raison.

Heureusement, l’inquiétude a fait place au soulagement lorsque les premières nouvelles sur l’état de santé de l’adolescent sont parvenues. Cela étant dit, il est clair que sa condition a de quoi inquiéter. Ce n’est pas un os, un ligament ou un muscle qui peut être traité de façon routinière. C’est un problème de tachycardie, ou d’arythmie cardiaque, si vous préférez.

Et quand ces athlètes de pointe soumettent leur cœur à ce rythme infernal, ce cœur a intérêt à être en pleine santé.

En espérant qu’on trouve une médication ou un traitement qui puisse le rassurer, Félix devra tenter de mettre ça derrière lui, même si ce ne sera guère facile. Car chaque fois qu’il sentira des battements de cœur irréguliers, c’est évident que ça risque de saper sa concentration. Et ces tennismen, en plein stress de match, ont suffisamment d’autres raisons d’être déconcentrés, sans se demander si le moteur de leur corps ne va pas tomber en panne.

Quand le sport nous émeut

Ce qui s’est produit, sous nos yeux, et magnifié par ce médium si puissant qu’est la télévision, n’est pas une première.

Et chaque fois, c’est la même chose.

Des femmes et des hommes, se poussant à la limite pour triompher, voient leur rêve détruit par ce simple fait qu’il ne peut y avoir qu’un gagnant. Et lorsque nous voyons ces adultes pleurer comme des enfants, submergés par la déception et la tristesse, difficile de résister nous aussi.

Chaque conférence de presse donnée par un(e) athlète pour annoncer sa retraite comporte toujours un moment où le discours est interrompu par des larmes qui montent lentement... inévitablement.

Émotion garantie

J’ai personnellement vécu un épisode de ce type, à Pyeongchang en Corée du Sud, en février dernier, lors de la conférence de presse dédiée à la médaille d’argent de Justine Dufour-Lapointe, en ski acrobatique. Lorsqu’est venu le temps de demander à l’une de ses deux célèbres sœurs, Chloé, comment elle vivait cette expérience, elle qui n’avait pu rejoindre sa frangine sur le podium comme elle l’avait fait quatre années auparavant, à Sotchi, ses émotions ont culminé et son propos était on ne peut plus touchant. Il fallait savoir que leur mère venait d’apprendre sa rémission d’un cancer, quelque temps auparavant. On pouvait facilement comprendre ce trop-plein de sentiments.

Une leçon de résilience pour Chloé Dufour-Lapointe - TVA Sports

D’autres moments touchants

Aux Jeux olympiques d’Atlanta, en 1996, la gymnaste américaine Kerri Strug est celle qui peut permettre aux États-Unis de remporter le concours par équipe. Elle rate son atterrissage sur sa première tentative au saut de cheval et se déchire deux ligaments dans la cheville gauche. Lors de la toute dernière tentative, la cheville bandée, elle s’élance et effectue un saut parfait. Mais la douleur est tellement grande qu’elle fait son salut sur une seule jambe. Qu’à cela ne tienne, elle a réussi et doit ensuite être portée par son entraîneur pour recevoir sa médaille d’or sur le podium. Le suspense, le drame, la souffrance et, ultimement, la réussite ont clairement fait de ce moment l’un des plus émouvants dans le sport.

Mais j’ai mieux. Ou pire, c’est selon.

Cette séquence ne m’est plus jamais sortie de la tête depuis plus de 25 ans et chaque fois qu’un incident ou un accident chargé d’émotion survient à la télé sportive, il revient me hanter.

Aux Jeux olympiques de Barcelone, en 1992, le coureur britannique Derek Redmond se blesse à l’ischio-jambier. Le visage tordu de douleur, il continue la course, bon dernier, en avançant péniblement. C’est alors que son père surgit des abords de la piste et le supporte afin qu’il puisse atteindre la ligne d’arrivée. Ce papa était coiffé d’une casquette au fameux slogan de Nike, «Just do it», qui ne pouvait mieux prendre son sens qu’à ce moment précis. Chemin faisant, le paternel doit repousser les officiels qui veulent le sortir du terrain. Et les deux terminent la course, ovationnés par le stade en entier, avec des spectateurs qui devaient eux aussi être en train de pleurer.

Impossible de ne pas être ému par cette séquence. C’est ici :

Il y a, très certainement, des tas d’autres séquences qui vous reviendront à l’esprit, vous aussi. Des moments où le sport, par ses acteurs, vous aura ému.

Aux larmes.