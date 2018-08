Christian Yelich ne peut faire de miracles

Malgré deux longues balles de Christian Yelich, les Reds, en vertu d’un excellent départ, sont venus à bout des Brewers de Milwaukee au compte de 9-7, mardi à Cincinnati.

Malgré le revers des siens, Yelich a été sans contredit le héros de la rencontre. Il a produit cinq points au total.

Du côté des Reds, Jose Peraza a ouvert le pointage dès la première manche avec un circuit de deux points. Tucker Barnhart (simple), Scott Schebler (but sur balles) et Phillip Ervin (roulant) ont tous produit un point avant la fin du deuxième tour au bâton.

Un mauvais lancer de Junior Guerra a également permis aux favoris de la foule de marquer un point, si bien qu’ils se sont forgé une avance de 6-0. Les Reds ont ainsi mis fin à une séquence de cinq revers.

Anthony DeSclafani (7-4) a permis quatre points, sept coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers dans le clan gagnant.

Guerra (6-9) a quant à lui connu une sortie de misère, concédant six points, huit frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en seulement une manche et un tiers.