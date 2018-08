Brett Anderson a mal au bras

Les Athletics d’Oakland ont placé le nom du lanceur Brett Anderson sur la liste des blessés pour 10 jours en raison de douleurs à l’avant-bras gauche, mardi.

L’artilleur de 30 ans a amorcé la rencontre de la veille face aux Astros de Houston, accordant cinq points points et sept coups sûrs en deux manches et deux tiers. Plus tôt en 2018, il était demeuré à l’écart durant plus d’un mois à cause d’un problème à l’épaule.

Anderson a présenté une fiche de 3-4 et une moyenne de points mérités de 4,02 durant la campagne.

Pour combler le poste vacant au sein de sa formation, l’organisation californienne a rappelé le droitier Ryan Dull de sa filiale AAA de Nashville. Celui-ci en sera à son cinquième séjour à Oakland cette année.