Stephens entame la défense de son titre sans trembler

L'Américaine Sloane Stephens, numéro 3 mondiale, a entamé la défense de son titre sans trembler en écartant la Russe Evgeniya Rodina (80e) en deux manches de 6-1 et 7-5 au premier tour des Internationaux des États-Unis, lundi à New York.

Nettement en tête à 6-1 et 4-2, Stephens a vu Rodina recoller à quatre jeux partout, mais elle a su mettre un coup d'accélérateur au moment opportun pour reprendre l'avantage et conclure en un peu plus de 1h15.

«J'ai essayé de rester calme et j'ai réussi à élever mon niveau de jeu à 5-5», s'est-elle félicitée, avant de reconnaître avoir été «un peu nerveuse» sur le terrain.

Au deuxième tour, Stephens sera opposée à une qualifiée, l'Ukrainienne Anhelina Kalinina ou la joueuse du Liechtenstein Kathinka Von Deichmann.

Une autre victoire au premier tour pour Venus

L'aînée des soeurs Williams, Venus, a eu besoin de près de trois heures pour se qualifier pour le deuxième tour contre la Russe Svetlana Kuznetsova après s'être procuré deux occasions de conclure dans la deuxième manche.

À 38 ans, Venus, victorieuse des Internationaux des États-Unis en 2000 et 2001, a fait durer le plaisir: l'Américaine a obtenu deux premières balles de match dans la deuxième manche, à 5-3 en sa faveur, sur le service de Kuznetsova. Mais face à la lauréate 2004 du tournoi new-yorkais, elle a dû batailler plus d'une heure supplémentaire avant de conclure, à sa cinquième occasion (6-3, 5-7, 6-3).

«J'avais l'impression qu'elle sortait son meilleur jeu chaque fois que je prenais l'avantage! Ce n'était pas facile de conclure ce match», a reconnu Venus, opposée au tour suivant à l'Italienne Camila Giorgi (40e).

«J'ai frappé beaucoup de balles aujourd'hui (lundi), j'espère que ça m'aidera pour la suite», a-t-elle lancé.