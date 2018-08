Stephen Strasburg retrouve le chemin de la victoire

Stephen Strasburg a limité les Phillies à deux points lors de son passage au monticule et les Nationals de Washington ont remporté leur duel au compte de 5-3, lundi à Philadelphie.

Effectuant un deuxième départ depuis un séjour de près d’un mois à l’infirmerie, Strasburg (7-7) a œuvré pendant six manches sur la butte. Il a concédé cinq coups sûrs et trois buts sur balles tout en retirant cinq frappeurs sur des prises.

Justin Miller a quant à lui signé un deuxième sauvetage en carrière à sa troisième tentative.

Son coéquipier Matt Wieters a pour sa part cogné son sixième circuit de la saison. Juan Soto (simple), Trea Turner (simple) et Adam Eaton (double) ont produit les autres points des visiteurs.

Zach Eflin (9-5) a quant à lui permis cinq points, mais seulement trois mérités, huit frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en cinq manches et un tiers de travail pour les Phillies. Rhys Hoskins a réussi sa 27e longue balle de la saison dans une cause perdante.