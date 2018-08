Shane Doan portera le cercueil de John McCain

L’ex-joueur Coyotes de l’Arizona Shane Doan sera l’un des porteurs du cercueil du défunt sénateur américain John McCain, lors de ses funérailles, jeudi.

Selon le réseau Sportsnet, les deux hommes ont développé une amitié à travers les années. McCain a été l’un des sénateurs de l’Arizona pendant de nombreuses années et Doan a joué pour les Coyotes pendant 20 saisons.

Le personnage politique est décédé, samedi, après une longue lutte contre le cancer.

«Le sénateur McCain était l’exemple d’un leader moderne, a indiqué le hockeyeur dans un communiqué suivant la mort de McCain. Il a représenté l’Arizona et les États-Unis avec classe et dignité. Le courage et l’incroyable force qu’il a démontrés, lors de toutes les épreuves qu’il a subies, ont eu un impact sur l’ensemble des gens qui ont seulement entendu son histoire. Son amour pour la vie était contagieux et sa passion pour sa famille, son État, son pays et les équipes sportives de l’Arizona nous donnait de l’espoir. Je suis honoré d’avoir eu la chance d’appeler le sénateur mon ami.»

Doan ne sera pas l’unique sportif à porter la dépouille du sénateur américain. L’ex-voltigeur des Diamondbacks de l’Arizona Luis Gonzalez aura également cet honneur.