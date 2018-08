Rickie Fowler se retire du Championnat Dell Technologies

Le golfeur américain Rickie Fowler ratera le Championnat Dell Technologies de la PGA en raison d’une blessure, a-t-il annoncé lundi.

L’athlète de 29 ans est ennuyé par un problème musculaire à l’abdomen.

Fowler manquera un second tournoi des séries de la Coupe FedEx. Il était également absent au Northern Trust, la semaine dernière.

Au moment de confirmer son retrait de cet événement, Fowler avait indiqué sur son compte Instagram vouloir revenir en santé rapidement.

«Je serai de retour en santé et je serai compétitif le plus rapidement possible pour la Coupe FedEx et encore plus près pour la Coupe Ryder», avait-il écrit.

Le golfeur occupe le 22e rang au classement de la Coupe FedEx, ce qui signifie qu’il pourra participer au Championnat BMW la semaine prochaine malgré son absence prolongée, car les 75 premiers joueurs sont automatiquement qualifiés.

En ce qui a trait à la Coupe Ryder, Fowler est le septième meilleur Américain sur le circuit, ce qui lui permet d’obtenir automatiquement l’un des huit postes de qualification. Les quatre derniers représentants des États-Unis pour cette compétition d’envergure seront choisis par le capitaine Jim Furyk.