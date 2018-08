MLS: le Toronto FC et Josef Martinez à l’honneur

L’attaquant Sebastian Giovinco et le milieu de terrain Michael Bradley, tous deux du Toronto FC (TFC), ainsi que le joueur-vedette de l’Atlanta United FC Josef Martinez figurent au sein du onze de la semaine de la Major League Soccer (MLS).

De plus, l’instructeur-chef du TFC, Greg Vanney, a été choisi l’entraîneur de l’équipe d’excellence des sept derniers jours.

Giovinco a réalisé un doublé pendant la première demi-heure du match de samedi contre l’Impact de Montréal, dans un gain de 3-1 au BMO Field. La «Fourmi atomique» a totalisé sept filets et cinq mentions d’aide au cours de ses neuf dernières sorties.

Pour sa part, Bradley, a été le meilleur des deux clubs en présence sur la surface de jeu du BMO Field avec cinq tacles et 103 passes réussies.

Quant à Martinez, il a établi une nouvelle marque de la MLS en inscrivant un 28e but cette saison, dans un triomphe de 2-1 face à l’Orlando City SC, vendredi.

Les autres joueurs se retrouvant dans le onze de la semaine sont Jefferson Savarino (Real Salt Lake), Yordy Reyna (Whitecaps de Vancouver), Kaku et Kemar Lawrence (Red Bulls de New York), Seth Sinovic (Sporting de Kansas City), Sebastien Ibeagha (New York City FC), Kim Kee-hee (Sounders de Seattle) et Andre Blake (Union de Philadelphie).