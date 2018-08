MLS 360 : un nouveau roi des buts

C’est fait, Josef Martinez, d’Atlanta United, a abattu le record de buts en une saison dans la MLS en inscrivant son 28e de la présente campagne, vendredi dernier, dans une victoire de 2-1 contre Orlando City.

Surtout, il a établi cette nouvelle marque en 26 rencontres, du jamais vu dans cette ligue. Il a maintenant huit matchs devant lui, s’il évite les blessures, pour mettre son record pratiquement hors d’atteinte.

C’est exceptionnel. Il marque toutes les semaines : les défensives de la MLS savent exactement comment il procède et pourtant, ne parviennent pas à l’arrêter. Une telle domination marquera l’histoire de la ligue pour longtemps. Il faut aussi se demander s’il voudra rester plus longtemps en MLS. Il n’a toujours que 25 ans et il ne serait pas étonnant de voir de grands clubs en Europe ou en Amérique du Sud lui faire signe. Un dossier qui sera également intéressant à suivre dans les prochains mois.

En attendant, profitons bien de son excellence.

Josef Martinez brise le record des buteurs - TVA Sports

Pour ce qui est de son équipe, tout baigne. Atlanta mène toujours au classement général avec 54 points et si le club est favori pour remporter le «Supporter’s Shield», qui récompense la formation ayant compilé le meilleur dossier en saison régulière, il faudra aussi l’avoir à œil durant le tournoi de la Coupe MLS. Cette équipe a tout pour se rendre jusqu’au bout.

Dans l’immédiat, la seule autre formation qui apparait capable de chauffer Atlanta au classement est les Red Bulls de New York. L’équipe a joué deux matchs dans cette «semaine des rivalités», allant chercher un nul de 1-1 dans le Bronx contre le New York City FC avant de vaincre son rival historique en MLS, D.C. United, par la marque de 1-0 hier soir.

Les Red Bulls stoppent la série de victoires du D.C. United - TVA Sports

À 52 points, les Red Bulls forment l’une des toutes meilleures équipes de la ligue, et leur style drainant pour l’adversaire continuera de faire des ravages. Ils doivent encore jouer un match, mercredi contre Houston, avant de se mesurer à l’Impact samedi prochain, ce qui ne sera pas une sinécure pour le bleu, blanc et noir malgré l’horaire chargé des hommes en rouge. Sinon, la formation montréalaise sera heureuse de constater que D.C. United a échappé l’un des cinq matchs qu’il a en main sur elle. Le club de la capitale américaine doit aussi jouer ce mercredi, alors qu’il recevra l’Union de Philadelphie, avant de recevoir Atlanta dimanche.

Plus le droit à l’erreur

L’Impact, d’ailleurs, ne peut plus se permettre une sortie comme celle de samedi à Toronto. En fait, il ne pouvait pas s’en permettre AVANT ce match. Pour l’instant, la troupe de l’entraîneur Rémi Garde se maintient toujours en sixième place dans l’Est, la dernière donnant accès aux séries, mais si l’équipe, à 33 points, en possède quatre d’avance le Revolution au septième rang, c’est surtout son nombre de matchs joués, 27, qui inquiète. Après les «Revs» (qui sont en perdition), deux clubs sont à 27 points : D.C. United et Toronto. Le premier a encore quatre matchs en main sur l’Impact, le second en a deux.

Non, ce n’est plus le temps de d'échapper bêtement des matchs. Ce que l’équipe a fait spectaculairement, au BMO Field, dans la première demi-heure de son duel contre Toronto. Des errements défensifs majeurs, un manque d’envie et d’intensité justement décrié par l’entraîneur après le match, l’équipe a mal joué avant de retrouver son aplomb grâce à ce véritable boulet de canon d’Alejandro Silva.

Silva redonne vie à l'Impact avec une belle frappe - TVA Sports

Il aurait fallu, ensuite, que l’Impact parvienne à marquer de nouveau avant la fin de la première demie. Les occasions ont été là. Mais comme à trop de reprises depuis le début de la saison, l’équipe n’est pas parvenue à marquer le gros but qui fait mal à l’adversaire. Comme s’il manquait quelque chose en attaque...

Il faut aussi noter qu’Ignacio Piatti n’était pas dans son meilleur match. À 33 ans, se pourrait-il que l’Argentin ait besoin d’être reposé à l’occasion? Il a été de toutes les batailles depuis le début de la saison. Mais surtout, il a besoin d’aide sur le plan offensif. Saphir Taïder et Silva apportent une belle contribution, mais si l’Impact veut gagner régulièrement dans cette ligue, il en faudra plus.

Pour les partisans, il ne reste qu’à espérer que les joueurs serrent les dents et parviennent à tenir cette sixième place. C’est loin d’être fait. Mais encore. Où cette équipe pourrait-elle se rendre une fois en éliminatoires?

Toronto, de son côté, s’est montré opportuniste avant de plutôt bien gérer le reste du match. Cette équipe n’a pas encore retrouvé tout son mordant de l’an dernier, mais elle demeure difficile à vaincre et si elle continue sa lente progression, elle pourrait se glisser dans le top six avant la fin de la saison.

L’Union tient bon

Cela dit, il appert de plus en plus que dans l’Est, seule la sixième place sera à l’enjeu d’ici la fin de la saison. Parce qu’il se pourrait bien que l’Union de Philadelphie, dont personne ne se méfie, serre la cinquième entre ses bras pour ne plus la laisser partir.

L’équipe a remporté quatre de ses cinq derniers matchs et compte maintenant 36 points en seulement 25 matchs. Elle n’est pas encore à l’abri, mais pourrait éventuellement l’être. Déjà qualifié pour la finale de l’Open Cup, qui aura lieu le 26 septembre, l’Union est en voie de faire une saison surprenante. L’équipe a battu le Revolution 1-0, samedi. Pas un grand match, et il a fallu quelques miracles de son excellent gardien Andre Blake pour tenir la victoire.

MLS 360: Andre Blake sauve le derrière de l'Union - TVA Sports

Pour la formation de la Nouvelle-Angleterre, la chute se poursuit. L’équipe a perdu six de ses sept derniers matchs, n’a pas obtenu de renfort durant l’été et son horaire, d’ici la fin de l’année, s’annonce corsé.

Seattle poursuit sa marche

Les Sounders ont encore gagné. Cette victoire, obtenue hier soir à Portland, a été particulièrement difficile à décrocher. Dans un match physique contre le rival honni, il y avait peu d’espace et les Timbers ont dominé 22-6 au chapitre des tirs. Il a fallu forcer un but contre son camp pour y arriver. L’emportant 1-0, Seattle est maintenant sur une séquence de sept victoires consécutives.

Cela apparaissait improbable il y a encore quelques semaines, mais pour une troisième année de suite, il semble que les Sounders vont mener une charge efficace vers le haut du classement après avoir pataugé dans ses bas fonds en début de saison. Pour la première fois en 2018, l’équipe s’est glissée dans le top six dans l’Ouest. En 2016 et en 2017, Seattle a procédé de la sorte pour atteindre la finale de la Coupe MLS. À ce moment-ci, il serait difficile de parier contre eux dans leur tentative de le faire une troisième fois.

Pour Portland, c’est agaçant. Après une séquence de 15 matchs sans défaite, l’équipe vient d’encaisser quatre revers de suite. Celui d’hier soir fait mal, parce que c’était à domicile, devant le pire ennemi, qui a profité de la situation pour passer dans le top six tout en reléguant les Timbers à la septième place. Ouch.

Cela dit, c’est peut-être le coup de fouet qu'il faut pour relancer les Timbers. La formation de l’Oregon n’a que 24 matchs au compteur et toute la qualité nécessaire pour revenir rapidement dans les six premiers et y rester.

Le Real Salt Lake sur une lancée

L’autre équipe qui connaît de bons moments depuis quelques temps, dans l’Ouest, est le Real Salt Lake. La troupe de l’entraîneur Mike Petke se mesurait à l’une des pires formations de la ligue, samedi, au Colorado. Mais les Rapids n’ont pas été simplement mauvais, non. Ils ont encaissé deux cartons rouges pour jouer une demie complète, ou presque, à neuf. Nuls et diminués, ils ont perdu 6-0 devant leurs partisans.

Les joueurs du RSL en ont profité pour gonfler leurs fiches personnelles. Le Vénézuélien Jefferson Savarino a notamment inscrit deux buts, dont celui-ci, qui n’était pas piqué des vers.

MLS 360: but de Jefferson Savarino - TVA Sports

Salt Lake est actuellement quatrième dans l’Ouest avec 41 points et n’a perdu qu’un seul de ses sept derniers matchs.

Le Sporting de Kansas City se porte aussi très bien par les temps qui courent. Après un mois de juillet difficile, les hommes de Peter Vermes se sont repris en remportant quatre matchs de suite, par blanchissage qui plus les. Le dernier est survenu samedi dernier, alors qu’ils ont battu Minnesota United 2-0. Il a fallu quelques gros arrêts de l’excellent gardien Tim Melia et de belles frappes de Yohan Croizet et Diego Rubio pour y arriver.

MLS 360: Melia, Croizet et Rubio se mettent en évidence - TVA Sports

En guise de récompense pour cette belle forme, le Sporting se retrouve au deuxième rang dans l’Ouest avec 45 points, un de moins que le meneur, le FC Dallas.

En congé ce weekend, Dallas est allé faire match nul 1-1 chez le rival texan, jeudi. Le Dynamo semblait bien en voie de perdre ce match avant que le Vénézuélien Ronaldo Peña, acquis cet été, ne choisisse un excellent moment pour inscrire son premier but avec l’équipe.

MLS 360: premier but de Ronaldo Peña en MLS - TVA Sports

Houston, comme Minnesota d’ailleurs, commence à être largué dans la course aux éliminatoires dans l’Ouest. Le Dynamo pourrait cependant sauver sa saison en l’emportant en finale de l’Open Cup contre Philadelphie.

En bref

Le duel de vendredi soir entre le Los Angeles FC et le Galaxy promettait, mais il n’a fait que promettre. En l’absence de Laurent Ciman, en voie d’être transféré, le LAFC s’est contenté d’un nul de 1-1. Le Galaxy, qui jouait devant ses partisans, espérait sans doute mieux, mais a tout de même pu compter sur le 16e but en 20 matchs de Zlatan Ibrahimovic. Si l’équipe est loin d’être équilibrée, il n’y a nul doute que le grand Suédois comble les attentes placées en lui.

En ce moment le LAFC se maintient à la troisième place dans l’Ouest. Le Galaxy reste sixième, mais ferait mieux de regarder derrière, parce qu’il y a les Timbers, qui ont quelques matchs en main et... les Whitecaps!

La bande à Alphonso Davies ne lâche pas et offre plus ou moins volontairement du soccer spectaculaire en cette deuxième moitié de saison. Vancouver a vu la pire formation de la ligue, les Earthquakes de San Jose, prendre les devants 2-0, samedi soir, à San Jose. Puis, les Whitecaps ont inscrit trois buts en moins de dix minutes lors de la deuxième demie pour filer vers une victoire de 3-2.

Des huées bien senties ont retenti dans l’Avaya Stadium après le coup de sifflet final. Quelle saison horrible pour les Earthquakes!

Finalement, dans ce qui est officiellement le match sans intérêt de la semaine, le Fire a fait match nul à domicile, 1-1, contre le Crew de Columbus, qui est bien confortablement assis dans sa chaise au quatrième rang du classement dans l’Est.

À la semaine prochaine!