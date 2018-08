Le Drakkar transige et complète sa formation

Le Drakkar de Baie-Comeau a profité des dernières heures pour concrétiser sa formation officielle en vue de la prochaine campagne.

Le Drakkar amorcera la saison 2018-2019 avec 23 membres à bord incluant le capitaine Antoine Girard, sur la touche en raison d’une hernie discale.

Après avoir effectué les coupes finales au cours du week-end, le directeur général Steve Ahern a bougé à deux reprises, lundi matin (avant l’heure limite des transactions fixée à 10 h), en réalisant un premier troc avec les Screaming Eagles du Cap-Breton.

Le Drakkar a mis la main sur le vétéran de 20 ans Tyler Hylland, en retour d’un choix de quatrième ronde en 2021. Attaquant de 5 pi, 9 po et 192 lb, l’ailier gauche a bouclé la dernière campagne avec une fiche de 12 buts et 28 points en 57 rencontres.

«Un joueur intense»

Hylland a très bien amorcé le calendrier de matchs préparatoires avec un dossier de cinq buts et sept points en deux parties. «En plus de son expérience, c’est un joueur rapide et intense, qui peut marquer des buts et qui va nous aider défensivement», a commenté le DG du Drakkar.

Réalisée dans les toutes dernières minutes avant l’heure limite, l’autre transaction mineure implique un jeune hockeyeur originaire de Baie-Comeau, le défenseur Brendan St-Louis, obtenu de Gatineau en retour d’un choix de 10e ronde en 2020.

La troupe de Martin Bernard amorcera le prochain calendrier avec 22 joueurs actifs dans les rangs. Devant le filet, le vétéran Kyle Jessiman (19 ans) partagera le travail avec Justin Blanchette (18 ans). La brigade défensive misera sur trois arrières de 19 ans, trois de 18 ans et deux de 17 ans, dont la recrue Jérémy Michaud. Les trois joueurs de 20 ans, Jordan Martel, Samuel L’Italien et le nouveau venu Tyler Hylland, seront des meneurs du côté de l’attaque.

La filière russe, composée d’Ivan Chekhovich (19 ans) et Yaroslav Alexeyev (19 ans), sera aussi à surveiller, tout comme les Gabriel Fortier (18 ans) et D’Artagnan Joly (19 ans).

Shawn Element (18 ans), Christophe Benoît (19 ans) et Nathan Légaré (17 ans) sont les autres vétérans auxquels se greffent les recrues Julien Létourneau (18 ans), Dylan L’Italien (18 ans) et Logan Camp, le seul joueur de 16 ans en lice dans la formation.