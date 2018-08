L'ancien défenseur de l'Impact Laurent Ciman quittera le Los Angeles FC pour aller poursuivre sa carrière en France, avec le Dijon FCO en Ligue 1.

Selon notre collègue Nicolas A. Martineau, l'annonce devrait être faite mercredi.

Laurent Ciman à Dijon, c'est fait! L'annonce devrait être faite mercredi par le LAFC et son nouveau club. Il a signé un contrat de 2 ans, plus une année d'option.



Done deal! Laurent Ciman is transferred to Dijon. 2 yrs + 1yr option. It will be announced on Wednesday. #LAFC