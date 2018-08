Laurence Vincent-Lapointe est «folle de joie»

La canoéiste Laurence Vincent-Lapointe avait un objectif bien précis en vue des Championnats mondiaux ICF de canoë-sprint: briller dans les épreuves du C1 200 mètres et du C2 500 m. Une performance surprise sur une distance de 5000 m a toutefois permis à la Québécoise de vivre des mondiaux de rêve la semaine dernière, à Montemor-o-Velho au Portugal.

«Je n’aurais pas pu espérer mieux, a reconnu l’athlète de 26 ans en conférence téléphonique lundi. Je ne m’attendais qu’à faire deux courses, qui sont très importantes pour moi et qui veulent dire beaucoup en vue des Jeux olympiques de 2020.»

Vincent-Lapointe a atteint les buts qu’elle s’était fixés en remportant un sixième titre mondial en C1 200 m en plus de monter sur la plus haute marche du podium avec Katie Vincent en C2 500 m. À cela s’est ajouté une victoire au C1 5000 m.

«J’ai gagné une course 25 fois plus longue que ma distance préférée, s’est réjoui la canoéiste de Trois-Rivières. Je flotte sur un nuage présentement. Je suis folle de joie.»

Pas une habitude

Malgré son récent succès sur longue distance, Vincent-Lapointe ne fera pas une habitude de disputer ce genre de course. C’est d’ailleurs son entraîneur qui a décidé de l’inscrire au 5000 m.

«Je m’étais gardé le droit de dire non si jamais j’étais trop fatigué après mes autres courses, a-t-elle expliqué. Je ne m’attendais pas à avoir beaucoup d’énergie, mais j’ai énormément d’orgueil. Une fois que je me donne comme mission de faire une course, je ne la fais pas à moitié.»

Les épreuves féminines de canoë feront leur entrée aux Jeux de Tokyo en 2020. Toutefois, la course de 5000 m n’en fait pas partie. Une autre raison qui explique pourquoi Vincent-Lapointe ne se concentrera pas trop sur cette distance.

À la maison

La détentrice de 13 titres de championnes du monde pourra célébrer ses plus récentes médailles parmi les siens dès mardi alors qu’elle prendra part aux Championnats canadiens de canoë-kayak, présentés à Sherbrooke.

«Je vais pouvoir compétitionner avec mon monde, mes coéquipiers et les jeunes de partout au Canada. C’est ma gâterie», a-t-il affirmé.

Cette compétition, comme toutes les suivantes, servira de préparation en vue des prochains JO d’été, où Vincent-Lapointe a l’intention d’en mettre plein la vue à la planète sport. «Tokyo arrive vite et ce sera la première fois que j’aurai la chance de prouver ma valeur dans le plus grand événement sportif au monde», a-t-elle dit.

Même si elle est au sommet de son art, Vincent-Lapointe espère encore s’améliorer d’ici 2020.

«Je veux m’assurer qu’une fois en finale, en dépit de la pression qui augmente, je suis capable de maintenir mon niveau de technique. Ma technique est ce qui me permet de me démarquer. Je veux être capable de la garder jusqu’à la dernière fraction de seconde.»