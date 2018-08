Kevin Anderson s'en sort au bout de cinq manches

Le Sud-Africain Kevin Anderson, cinquième mondial et finaliste sortant, a eu besoin de cinq manches et plus de quatre heures pour venir à bout de l'Américain Ryan Harrison (7-6 (7/4), 5-7, 4-6, 6-3, 6-4) au premier tour des Internationaux des États-Unis, lundi, à New York.

Anderson, 32 ans, a été mené deux manches à une, mais s'en est remis à son puissant service (28 as) pour s'imposer à sa troisième balle de match. Il avait sauvé, quelques points plus tôt, une balle d'égalisation à 5-5.

Au prochain tour, il affrontera le Français Jérémy Chardy (46e) qui a remporté une victoire convaincante face au Russe Andrey Rublev (6-2, 4-6, 6-4, 6-1).

Facile pour Del Potro

En fin de soirée, Juan Martin Del Potro a réussi facilement son entrée en scène à Flushing Meadows.

Le grand Argentin, troisième tête de série, a triomphé de l’Américain Donald Young en trois manches de 6-0, 6-3 et 6-4.

Thiem sans souci

De son côté, l’Autrichien Dominic Thiem, neuvième joueur mondial, a dominé le Bosniaque Mirza Basic (81e) 6-3, 6-1, 6-4.

Thiem menait déjà deux manches à zéro après moins d'une heure de jeu.

Le finaliste 2018 de Roland-Garros retrouvera l'Américain Steve Johnson (31e) au tour suivant.